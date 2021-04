Instabilité politique en Israël: I.Haniyeh y voit la fin de tout avenir pour l’entité sioniste

Lors d’une interview avec l’agence turque Anadolu, le responsable du Hamas a indiqué que « l’entité israélienne n’a plus cette force ni cette immunité interne. Il y a de réels changements en cours, des indications qui nous disent qu’il n’y a pas d’avenir pour cette entité sur la terre palestinienne ».

Selon lui, les résultats des élections indiquent que les Israéliens évoluent vers «la droite et l’extrémisme » tandis que « la gauche disparaît », ajoutant que «toutes les composantes sionistes ne reconnaissent ni le peuple palestinien ni ses droits, ni même le strict minimum du droit palestinien ». Dès lors, «nous ne comptons pas trop sur les gouvernements israéliens et les résultats des élections. La relation est celle de la confrontation, du conflit et de la résistance, et par conséquent, cette question interne n’a aucun effet sur nos décisions politiques, nos orientations stratégiques ou nos positions tactiques sur la plan interne ».

Les résultats des élections israéliennes qui ont eu lieu la semaine dernière, les quatrièmes en deux ans, ont montré que ni le Premier ministre Benjamin Netanyahu, ni le camp d’opposition, n’avait pas la majorité requise pour former un gouvernement. Du coup, les observateurs n’excluent pas un cinquième tour.

En outre, le chef du bureau politique du Hamas s’est exprimé sur les élections palestiniennes qui devraient se tenir le mois de mai prochain, assurant qu’il est confiant qu’elles « se dérouleront conformément à ce qui avait été convenu ».

« Nous somme attachés aux élections. Toutes les positions officielles, y compris celles du mouvement Fatah et de l’Autorité palestinienne, sont déterminées à aller de l’avant jusqu’au bout avec la élections », a-t-il affirmé. « Je suis conscient qu’il y a des défis et des pressions de la part de certains protagonistes, et des tentatives de falsifier les élections, en particulier de la part de l’entité israélienne », a-t-il ajouté en soulignant qu’il s’agit-là de « l’un des défis auxquels nous sommes confrontés, mais nous nous en tenons aux élections comme moyen d’aménager notre maison palestinienne. »

Concernant la réaction du Hamas, au cas où les élections sont reportées ou annulées, I. Haniyeh a souligné que le mouvement étudiera les évolutions qui prendraient des orientations opposées ou négatives et prendra les décisions nécessaires à leur lumière. 15 listes ont présenté leur candidature mais cinq d’entre elles seulement ont été retenues jusqu’à présent.