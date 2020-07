Institut Royal de Formation des Cadres My Rachid: Direction et syndicats se regardent en chiens de faïence 

A chacun son bureau syndical et son cahier revendicatif. L’un des bureaux syndicaux se trouve dans une situation illégale et n’a pas tenu son assemblée générale depuis quinze ans. Des syndicalistes qui jouent les jusqu’au-boutistes à telle enseigne qu’ils contestent jusqu’à la légitimité de l’actuel directeur qui attend depuis des mois sa nomination, bloquée par le chef du gouvernement du temps de l’ex-ministre, Hassan Abyaba.

En effet, le ministère de tutelle a diligenté une inspection pour enquêter sur les accusations graves portées contre l’ex-directeur de l’IRFC de My Rachid, Abderrazak El Akkari, pour ne pas le nommer.

Reconverti en enseignant-assistant, des profs sont montés au créneau pour contester cette pirouette car, pour eux, A. El Akkari ne mérite pas cette reconversion validée par un jury, taillé sur mesure et composé de membres inéligibles.

A. El Akkari est accusé de faux et usage de faux voire d’usurpation d’identité. Son dossier, selon de fins connaisseurs, a un caractère pénal et non administratif et il appartient au ministère de soumettre le dossier à la justice compétente. Il en est de même pour le dossier de l’ex- directeur du Complexe sportif de Fès épinglé, lui, par l’Inspection Générale des Finances. Malgré la recommandation de l’IGF pour saisir la justice, le ministère de tutelle joue au ‘’ cachez-ce-sein-que-je-ne-saurai-voir’’ !

Quant aux finances de l’IRFC de My Rachid, on a du mal à voir la Cour des Comptes dans son dernier rapport auditer cet institut sans toucher au volet financier. L’IRFC est l’un des établissements qui est régi par le système SEGMA ( Service Géré de Manière Autonome). Si l’on se fie aux recettes enregistrées au 1er trimestre de l’année en cours, elles avoisinent les recettes de l’exercice de l’année dernière. Alors que cet IRFC doit fonctionner grâce aux recettes, le ministère a depuis 2008 budgétisé chaque année 6 MDH! Et c’est là où la Cour des comptes est toujours attendue pour fouiller dans des bilans édulcorés !