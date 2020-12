Intense activité du Garde des sceaux français à Rabat

La France et le Maroc coopèrent efficacement en matière de lutte contre le terrorisme, y compris dans un cadre qui associe également la Belgique et l’Espagne, a-t-il affirmé lors d’un point de presse à l’issue de sa rencontre avec le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui. Il a par ailleurs salué la qualité des réformes marocaines, soulignant que le royaume était un interlocuteur essentiel.

En visite au Maroc dans le cadre de son premier déplacement international en tant que Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti a relevé d’autre part que la question des mineurs non accompagnés constitue une priorité pour les deux pays. A cet égard, il a fait part de son souhait de voir le schéma de procédures, qui a été élaboré, permettre aux magistrats du parquet français et à leurs homologues marocains de travailler main dans la main.

De son côté, M. Abdennabaoui a indiqué avoir discuté avec le ministre français de la Justice notamment de la question des mineurs marocains non accompagnés qui se trouvent en territoire français, notant que cette rencontre reflète le niveau des relations entre les deux pays.

En visite officielle de deux jours au Maroc (6-7 décembre), E. Dupond-Moretti s’est entretenu lundi à Rabat, aussi avec Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, et avec Mohamed Benabdelkader, ministre de la Justice. Une Déclaration d’intention relative à la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) a été paraphée à cette occasion. Ladite déclaration porte sur la diffusion d’un schéma de procédures qui détaille le processus de gestion de la situation des MNA, permettant ainsi aux magistrats de la jeunesse français de disposer d’informations indispensables pour prendre les mesures les plus adaptées à l’intérêt de l’enfant. Selon l’ambassade de France au Maroc, le dossier des mineurs non accompagnés reste un «sujet prioritaire pour la France et le Maroc».