Intérêt grandissant pour le sauvetage de l’écosystème cinéma

«Le cinéma n’est pas qu’un segment de l’industrie culturelle, c’est un écosystème complet qui englobe et fait vivre plusieurs métiers (musique, théâtre, écriture, etc)», a-t-il affirmé sur sa page Facebook. Le ministre a rappelé que «les salles de cinéma sont en particulier un bien public qu’il faut sauvegarder», les qualifiant de «maillon central de l’industrie cinématographique».

O. El Ferdouas a noté que depuis le mois d’avril jusqu’au mois de juin, le Centre cinématographique marocain (CCM) a mobilisé plus de 6,5 MDH, pour plus de 11 projets nationaux de production cinématographique, dont 450 000 dirhams pour la numérisation d’une salle de cinéma à Tanger.

«Pour la prise en charge de certaines dépenses engagées par les festivals et manifestations cinématographiques initialement prévus entre mars et juin et annulés du fait des conséquences de la crise sanitaire, le ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports va mobiliser une enveloppe de 2 millions de dirhams», a-t-il annoncé.

Le département prendra également deux mesures pour renforcer la santé des salles de cinéma. Il s’agit de la «prise en charge de certaines charges fixes des salles de cinéma engagées sur la période de quatre mois allant de mars à juin 2020 et n’ayant pas pu être amorties du fait de la crise sanitaire», ainsi que «le versement aux exploitants d’une prime exceptionnelle à la réouverture des salles, équivalente à un mois de chiffre d’affaire».

«Pour ces deux mesures de renforcement de la résilience des salles de cinéma, une enveloppe prévisionnelle de 10 MDH est mobilisée» et une «campagne de communication afin de sensibiliser les citoyens à la reprise d’activité des salles de cinéma et à la promotion du cinéma national sera lancée», conclut-il.