Interpellé par le PAM, le SGG dira-t-il toute «la vérité» sur le très controversé projet de loi 22-20 ?

Rachid Labdi président du groupe parlementaire PAM évoque dans sa questions écrite les principales interrogations des médias, des ONG de défense des droits de l’Homme et de l’opinion publique dans sa multiplicité sur le contenu dudit projet de loi, et interpelle sur les circonstances du retrait du texte initial du site internet du Secrétariat général du gouvernement (SGG).

Le député du PAM a également attiré l’attention sur le cafouillage qui a accompagné le circuit d’examen dudit projet de loi et fait état d’opinions divergentes, voire disparates, au sein même des membres du gouvernement El Othmani sur le sort réservé audit projet de loi.

« Il existe une correspondance officielle du Secrétariat général du gouvernement indiquant l’approbation du texte du projet lors de la réunion du Conseil du gouvernement tenue le 19 mars, en contrepartie d’une déclaration officielle, publiée par le ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, niant l’approbation du projet de loi par le gouvernement, et indiquant que le projet de loi fait toujours l’objet de discussions au sein d’une commission technique et d’une commission ministérielle constituée à cet effet, après qu’un certain nombre de ministres se soient opposés à son contenu », dit-il. Partant de là, R. Labdi a demandé au secrétaire général du gouvernement de « dire la vérité » et de « confirmer si le gouvernement avait effectivement approuvé ce projet ».