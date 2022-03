Investissement étranger : Road show à Londres pour présenter la marque « Morocco Now »

Le coup d’envoi de cet évènement (21-23 mars) a été donné dans l’enceinte du prestigieux « Design Museum de Londres », en présence d’une importante délégation marocaine comprenant notamment le ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, le directeur général de l’AMDIE, Youssef El Bari, et l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, Hakim Hajoui. Côté britannique, l’événement a été rehaussé par la présence de. Andrew Murrison, envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le commerce et l’investissement.

La première journée de cet évènement d’envergure a connu l’organisation d’une conférence autour des grandes lignes et objectifs de la marque « Morocco Now», déployée afin de promouvoir le Royaume comme destination mondiale d’investissements et d’affaires. L’objectif étant de mettre en avant les atouts et potentialités dont dispose le Maroc et de promouvoir l’offre d’une industrie à la pointe de la technologie, répondant aux besoins de la demande mondiale. Ce road show a également été ponctué par un cycle de tables-rondes et une série de rencontres d’affaires et rendez-vous entre investisseurs et opérateurs britanniques et professionnels marocains.

Lors de cette tournée, la délégation marocaine a également tenu des réunions de haut niveau avec les représentants des institutions britanniques. Rabat et Londres sont deux partenaires commerciaux historiques. En effet, la signature du premier traité commercial bilatéral célébrait, en 2021, son 300ème anniversaire. Forts de ces liens séculaires, les deux Royaumes ont réitéré leur engagement stratégique à promouvoir leur coopération économique en scellant un accord d’association régissant leurs échanges commerciaux. Les deux partenaires ambitionnent de porter leur niveau de coopération à un palier supérieur, en envisageant un futur accord de libre-échange.

Pour le Royaume-Uni, le Maroc se positionne également comme une porte d’entrée vers le marché africain. Jusqu’à la fin du troisième trimestre 2021, le volume total des échanges bilatéraux a atteint 1,8 milliard de livres sterling (plus de 23 milliards de DH), sur un an, soit une augmentation de 7,2%, par rapport à la même période en 2020. Morocco Now, marque de promotion de l’investissement et de l’exportation, vise à faire connaître le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de premier rang afin d’accélérer les investissements étrangers. La marque vise à renforcer le positionnement du Maroc sur l’échiquier du commerce et de l’investissement international en mettant en avant 4 atouts : la durabilité, la compétitivité, la capacité à délivrer et l’agilité, qui sous-tendent la réussite économique du Maroc, selon l’AMDIE.