Investissements : La DEPF prévoit un repositionnement sur les segments cycliques

Les avancées enregistrées en matière de vaccination contre la pandémie Covid-19 et son corollaire l’assouplissement significatif des mesures de restriction à la mobilité ainsi que le lancement effectif du plan de relance de l’économie nationale, sont autant de facteurs qui pousseront les investisseurs de se positionner sur des segments cycliques dans le futur proche, souligne la DEPF dans le 22ème numéro de son Policy Brief consacré à la « Rotation sectorielle ». La rotation sectorielle au niveau du marché financier est au cœur du débat des conjoncturistes et des prévisionnistes économiques depuis le déclenchement de la crise sanitaire, fait remarquer le document, précisant que la rotation en faveur des secteurs cycliques a démarré à partir du dernier trimestre de l’année 2020 et devrait se poursuivre pour le reste de l’année 2021.

Cette tendance, poursuit la même source, est soutenue par plusieurs facteurs favorables, notamment le net rebond de l’activité économique en 2021 (entre 5,5% et 5,8% selon les prévisions du ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration) et le redressement des économies des principaux partenaires du Maroc (la demande étrangère adressée au Maroc est estimée à 7,7%).