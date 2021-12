Invincibilité d’Israël : Un mythe qui s’effiloche, selon les médias

Selon le journal israélien, Israël doit s’attendre tôt ou tard à une nouvelle guerre dans la région dont il ne saura en subir les conséquences sans se briser. En particulier, la situation sur le front intérieur d’Israël n’est pas du tout favorable, et ce, après la bataille «Épée de Qods » et la récente opération des Palestiniens dans la ville de Qods, à Al Aqsa. Allusion est ainsi faite à la situation chaotique à l’intérieur des territoires occupés.

Israel Hayom relève des migrations internes, ces colons des régions de Gush Dan et de Qods qui ont été à plusieurs reprises contraints de se réfugier dans des abris protégés par peur des roquettes palestiniennes, et qui ont fini par quitter Israël. Et se réfère aux propos du chef d’état-major de l’armée israélienne, le général Aviv Kochavi, qui reconnaît que «l’armée sioniste se bat actuellement sur six champs de bataille, dont certains n’ont pas encore été activés ».

Le quotidien va plus loin en assurant qu’ « Israël ne devrait pas sous-estimer les menaces sur divers fronts, qu’elles soient à court ou à long terme. Mais la vérité est qu’au cours de la dernière décennie, plusieurs fronts de guerre sur lesquels Israël s’est engagé se sont soldés par de lourdes pertes parmi les soldats et civils israéliens. Sans oublier les affrontements quasi quotidiens à la frontière avec Gaza ; la région témoigne de la montée en puissance des Palestiniens partout, en Palestine historique, à Gaza ou en Cisjordanie. »

Le journal ajoute que « les colons sont régulièrement obligés de se précipiter vers des abris ; bien sûr, pas à cause des missiles tirés par l’Iran ou même le Liban, mais à cause des roquettes de Gaza. Tout laisse donc à croire que lors d’une prochaine guerre, la bataille sera impossible à gagner, Israël redoute trop fort la puissance des groupes palestiniens, qui a affecté la force de dissuasion d’Israël. Une guerre contre le Hezbollah ce n’est pas demain mais celle contre Gaza n’est pas inattendue ».