Invoquant « La raison d’État », A. Benkirane au secours de S.E. El Othmani

Le 22 décembre, Saâdeddine El Othmani a signé la déclaration conjointe entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël, en tant que chef du gouvernement. Un développement inattendu aux yeux nombre des militants de la formation islamiste dont il est secrétaire général. La tension est à son, sommum et la convocation d’un conseil national sur la question «problamétique» est à l’ordre du jour. Excipant une colère qui risque d’emporter la Maison PJD en la réduisant en mille morceaux, A. Benkirane est sorti de sa réserve pour appeler les militants au calme.

Sur sa page Facebook, l’ex-Patron du PJD a déclaré avoir préféré «laisser le parti et son secrétariat réagir», mais a estimé devoir intervenir pour calmer les esprits. «Il n’y a pas un Marocain qui ne serait pas avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Mais en tant que parti politique issu du mouvement islamiste, nous sommes contre la normalisation. Cela dit, le Maroc sait ce qu’il fait et avance à pas prudents. Le roi a pris une décision, mais n’a interdit à personne d’exprimer son avis. D’ailleurs le MUR a déploré la normalisation officielle avec Israël», a-t-il tenté d’expliquer.

A. Benkirane a estimé qu’en sa qualité de parti à la tête du gouvernement, le PJD devait s’aligner et appuyer les décisions royales, bien que «cela ne satsifasse personne» au sein de la formation. «Exprimer ce mécontentement est une chose. Se comporter comme si nous sapions la position du secrétariat en est une autre et ce n’est pas faisable, puisque nous sommes un parti d’institutions», a-t-il martelé en faisant allusion à la fronde interne contre El Othmani. Plus, il a intimé aux membres du parti à «cesser» les manœuvres.

«Nous n’abandennons pas notre pays dans ces circonstances», a expliqué A. Benkirane aux membres du PJD qui, rappelle-t-il, ont eux-mêmes choisi leur secrétaire général en votant pour lui. «Vous étiez même contents de le voir nommé à la tête du gouvernement par le roi», a-t-il rappelé. Pour l’ex-chef de l’exécutif, «il faut respecter les institutions, réunir le conseil national et entendre El Othmani sur cette question. Ce n’est qu’après que nous pourrons prendre la décision que nous trouvons judicieuse».

En attendant, il rappelle que la «seule position» du parti est de «soutenir la position royale, car il s’agit d’une formation qui est à la tête du gouvernement… Etre dans l’exécutif signifie que l’on fait partie de l’Etat. C’est la lecture qu’il faut faire des évènements : l’image du pays est en question, il ne faut pas rigoler. Donc arrêtez.»

A. Benkirane met en garde ceux qui sont tentés de «faire pression sur El Othmani pour le pousser éventuellement à une démission, qui provoquerait une crise politique dans le pays». Pour lui, «la crise doit être réglée au sein de la formation. Mais au sein de la représentation de l’Etat, il faut faire les choses jusqu’au bout. Nous n’avons qu’une seule position aujourd’hui ; soutenir Sa Majesté», a-t-il insisté.

L’ex-secrétaire général du PJD a rappelé que les deux priorités de la formation est «notre Etat et notre royauté». Il a rappelé que la formation a «déjà fait de grands efforts pour la durabilité et l’unicité du parti (…) Mais on ne joue pas avec les intérêts de l’Etat».