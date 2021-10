Israël accusé de catastrophe en Palestine : Les travaillistes britanniques dénoncent un État d’apartheid

Une motion présentée par les jeunes du Parti travailliste lors d’une conférence a été adoptée par une majorité.« La conférence condamne la Nakba en cours en Palestine, la violence militaire israélienne qui attaque la mosquée Al-Aqsa, le déplacement forcé du quartier de Sheikh Jarrah et l’attaque meurtrière contre Gaza » peut-on lire dans la résolution. Laquelle assure qu’ « en plus de l’annexion réelle des terres palestiniennes via la construction accélérée de colonies et les déclarations de l’intention d’Israël de procéder à l’annexion, il est clair qu’Israël a l’intention d’éliminer toute perspective d’autodétermination palestinienne ».

Les délégués ont reconnu les conclusions « des rapports sans équivoque de l’ONG israélienne de gauche et de Human Rights Watch, qui ont décrit Israël comme un État d’apartheid ».

La proposition faisait également référence à une conférence syndicale en 2020, qui a décrit les politiques israéliennes en Cisjordanie, y compris la construction de colonies et l’annexion, comme « une autre étape importante vers le crime d’apartheid selon les Nations Unies ».

La proposition a réclamé aussi d’imposer des sanctions contre l’entité siioniste y compris les transactions commerciales, en particulier militaires, «jusqu’à la fin de la catastrophe en cours contre le peuple palestinien».

Avant le vote, Steve McCabe, chef des Amis d’Israël du Parti travailliste, a déclaré que la proposition était « trop unilatérale et pas du tout axée sur la recherche de la paix », et l’a décrite comme « totalement hostile au peuple d’Israël », rapporte le journal The Guardian. Après l’adoption de la motion, McCabe a déclaré que la décision « ne représente pas la politique établie de longue date du parti travailliste en faveur d’une solution à deux États et soutient le mouvement BDS ».

Dans ce contexte, Housam Zomlot, responsable de l’Autorité palestinienne, a fait l’éloge du projet de résolution dans un article publié sur Facebook. « C’est une victoire pour nos martyrs, nos prisonniers et nos blessés, la lutte de notre grand peuple et une victoire pour les valeurs et la morale internationales » a ajouté H. Zomot, ambassadeur de l’OLP en Grande-Bretagne et ancien ambassadeur à Washington,