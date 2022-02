Israël appuie Rabat : La coopération militaire se renforce, assure Globes

Israel Aerospace Industries (IAI), société publique que préside depuis fin novembre Amir Peretz, une des chevilles ouvrières de la normalisation, est appelée à doter les Forces armées royales de systèmes de défense anti-aérienne et antimissile Barak MX. D’après « Globes », média israélien spécialisé dans les affaires économiques, des «sources internationales engagées dans le commerce des systèmes de défense» confirment pareil deal qui, rappelle-t-on, a été au menu de la visite effectuée, les 24 et 25 novembre à Rabat, par Benny Gantz, ministre israélien de la Défense, au cours de laquelle un mémorandum de coopération militaire entre les deux pays a été signé. Le contrat est évalué à 500 millions de dollars (près de 4,7 milliards de dirhams).

La même source souligne que Boaz Levy, PDG d’Israel Aerospace Industries, a ensuite pris le relais à l’occasion d’un déplacement secret au royaume. Il avait alors présenté à ses interlocuteurs marocains les capacités de ce système de défense anti-aérienne et conclu l’accord avec les FAR. A. Pertez, son successeur à la tête d’IAI, a également appuyé le deal.

Pour rappel, le Maroc a déjà acquis le système de défense israélien anti-drones «Skylock Dome» et commandé pour 22 millions de dollars auprès de la compagnie publique «Israeli Aerospace Industries» (IAI) un lot de drones israéliens kamikazes de type Harop.