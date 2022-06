Israël bombarde Gaza : Et tue à Jénine !

Avant l’aube, « le mouvement islamiste Hamas a tiré une roquette depuis la bande de Gaza vers les citoyens israéliens dans le sud d’Israël. La roquette a été interceptée par le bouclier antimissiles », d’après le texte. En représailles, l’armée a mené une série de frappes sur des positions du mouvement palestinien Hamas dans l’enclave.

La veille, Israël avait aussi pilonné la région Nord de Gaza, au niveau de la zone de Beit Hanoun, là où un ballon-dirigeable d’espionnage s’est écrasé. La résistance palestinienne s’est emparée des équipements de surveillance dont il était doté en prévision de leur analyse.

Par la suite, les forces israéliennes se sont attelées à faire atterrir d’autres ballons lancés le long de la frontière avec Gaza, indique le corresponsadnat de la télévision libanaise al-Mayadeen. « Un ballon appartenant à l’armée est tombé à l’intérieur de la bande de Gaza, et les détails sont toujours en cours d’examen », avait déclaré un porte-parole de l’armée d’occupation israélienne. Selon la radio israélienne, d’une défaillance technique, qui aurait pu être causée par des conditions climatiques ou un problème purement technique. « Ce ballon transmet directement des informations et des images, et aucune information de renseignement n’est stockée à l’intérieur », a-t-elle dit estimant que « pour cette raison, l’armée israélienne affirme qu’il n’y a aucune crainte de fuite d’informations ».

Elle a souligné que « malgré les tentatives de l’armée israélienne de tirer des tirs d’avertissement à proximité du ballon, le Hamas s’en est emparé ». Certains de ces dirigeables géants sont équipés d’un système avancé de détection de missiles et de drones.

Loin de la zone sensible où les dérapages restent possibles, il y a lieu de relever que trois jeunes palestiniens ont été assassinés par les forces d’occupation lors d’un assaut contre la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée. 8 autres jeunes palestiniens ont été blessés lors d’affrontements qui ont opposé les Palestiniens aux soldats d’occupation, a précisé le ministère palestinien de la Santé.

Des sources locales ont rapporté qu’une force spéciale de l’armée d’occupation s’est infiltrée dans le quartier est de Jénine et a ouvert le feu sur le véhicule à bord duquel se trouvaient les trois jeunes hommes, les tuant sur le coup. « De violents affrontements armés ont éclaté dans le quartier est de Jénine entre les combattants de la résistance et l’armée d’occupation qui ont pris d’assaut la région », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Les soldats d’occupation ont également attaqué un immeuble résidentiel près du cimetière du quartier est de Jénine. Il convient de noter que les forces d’occupation envahissent de temps à autre la ville et le camp de réfugiés de Jénine, dans le but d’assassiner des résistants et d’en arrêter d’autres. Pour leur part, les résistants de la Brigade de Jénine affrontent et ouvrent le feu contre les soldats envahisseurs.