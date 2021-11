Israël continue de martyriser le peuple palestinien : Un mort de plus en Cisjordanie

« Saddam Bani Odeh, 26 ans, est décédé à l’hôpital turc de Tubas, entre les villes de Naplouse et Jénine, où il avait été transféré après avoir été blessé par une balle qui s’est logée dans ses poumons », a indiqué le ministère à l’AFP. Ajoutant que « des heurts ont éclaté à l’aube avec les forces d’occupation israéliennes qui ont pris d’assaut la ville de Tubas ».

Le Jihad islamique palestinien a rendu hommage au martyr en soulignant que « notre héroïque moujahed (combattant) a quitté sa ville natale de Tammun pour se rendre vers Tubas afin d’accomplir son devoir de défendre son peuple, et ce dès qu’il a appris que les forces d’occupation avaient pris d’assaut la ville pour y mener une campagne massive d’arrestations. »

Le Jihad islamique a présenté « ses plus sincères condoléances et sa famille patiente et à son frère, l’héroïque détenu des brigades Al-Quds, Azmi Bani Odeh, qui croupit dans les geôles de l’occupation sioniste ». Et de souligner que « le Jihad islamique continuera à défendre notre terre et notre peuple jusqu’à la libération de la Palestine de l’impureté de l’occupation. La résistance restera le seul et le plus court chemin pour recouvrer la liberté de notre peuple ».

Tariq Ezz El-Din, porte-parole de cette faction, a affirmé à cette occasion que « notre martyr Saddam Bani Auda est l’un de ces hommes qui ont promis, à Dieu Tout-Puissant, de bloquer les incursions de l’occupation dans les villes et les villages. Nous sommes certains que faire face au terrorisme des colons et aux incursions de l’armée sioniste protégera la Cisjordanie », rapporte PalToday.

Des affrontements avec l’armée israélienne éclatent régulièrement en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l’entité sioniste, en marge de manifestations contre la colonisation israélienne ou d’arrestations dans des localités palestiniennes par les forces d’occupation. Mais l’ampleur et la fréquence de ces manifestation de l’oppression israélienne ont pris une autre dimension au cours des derniers mois.

Près de 475.000 colons israéliens sont implantés en Cisjordanie, où habitent plus de 2,8 millions de Palestiniens.

De début 2020 à la mi-2021, des colons israéliens ont mené plus de 450 attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, sans que l’armée d’occupation israélienne n’intervienne dans la majorité des cas pour stopper ces violences, a affirmé dimanche 14 novembre une ONG israélienne.

Dans un rapport d’une quarantaine de pages sur les violences perpétrées par des colons israéliens en Cisjordanie occupée, B’Tselem fait état de 451 attaques du début 2020 à septembre 2021, en excluant celles dans la vallée du Jourdain. Selon les données de B’Tselem, l’armée d’occupation israélienne ne s’est pas présentée dans 66 % des attaques.

Au total, les soldats sont arrivés sur place pour 183 attaques, incluant 170 cas où ils n’ont rien fait ou participé aux attaques aux côtés des colons, souligne l’organisation. Et dans 13 cas seulement, l’armée est « intervenue auprès des colons » afin de « prévenir les violences », a précisé Dror Sadot, porte-parole de cette ONG.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Aujourd’hui, plus de 470. 000 colons sont implantés dans plus de 250 colonies jugées contraires au droit international et réparties à travers ce territoire peuplé de près de trois millions de Palestiniens. La colonisation de la Cisjordanie s’est accélérée ces dernières années sous la présidence de Donald Trump, dont le pays est le premier allié de Tel-Aviv et dont l’administration avait déclaré que les colonies n’étaient pas contraires au droit international.

Selon B’Tselem, une organisation qui qualifie depuis peu « d’apartheid » la politique israélienne à l’égard des Palestiniens, tout comme l’ONG Human Rights Watch, les attaques de colons tiennent en fait d’une « stratégie » de la part d’Israël afin de faire main basse sur « davantage de terres palestiniennes ». « Plutôt que de prévenir les violences contre les fermiers palestiniens, l’armée a développé un système de coordination qui traite les violences comme un phénomène établi », ajoute l’ONG.