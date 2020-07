Israël ravive la tension en Palestine avec «le Deal du siècle»

Les moyens de pression changent de main en Palestine occupée. La réconciliation entre le Fatah et le Hamas qui s’ajoute à la dénonciation internationale de la politique annexionniste d’Israël a mis Benjamin Netanyahu dos au mur. Le chef du gouvernement sioniste qui comptait mettre en application l’une des dispositions du «Deal du siècle» proposé par le Président US a été freiné dans son élan pour diverses raisons.

Aux sanctions que nombre de pays occidentaux agitent face à l’establishment sioniste se greffe la colère de la Jordanie, pays limitrophe où la population est majoritairement palestinienne, qui ne cache plus sa ferme volonté à revoir les accords passés avec Tel-Aviv… Même Abou Dhabi qui s’est lancé dans la course à la normalisation avec l’entité sioniste a critiqué la politique d’annexion programmée par B. Netanyahu.

Mais sur quoi repose le plan livré ficelé par la Maison Blanche à son allié indéfectible dans la région proche-orientale ? Le «Deal du siècle» qui entend livrer Al-Qods à Israël pour en faire sa capitale, de faire main basse sur le Golan syrien, prévoit aussi l’annexion par Israël d’une partie de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l’Etat hébreu depuis 1967.

Les Palestiniens rejettent en bloc ledit projet qui cherche à les priver de leurs droits et à les lobotomiser. Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu dans les territoires occupés et en Israël pour faire pression sur le gouvernement israélien. En interne, le gouvernement de Benyamin Nétanyahou est lui-même divisé. Ainsi, Benny Gantz, ministre de la Défense, a notamment estimé que toute annexion devrait attendre la fin de la pandémie de Covid-19. A ce jour, nul ne sait donc si le plan pourra réellement être appliqué.

Plus en détail, l’administration US invite Israël à annexer plusieurs pans de la Cisjordanie : la vallée du Jourdain (30% de la Cisjordanie), sous contrôle militaire israélien, et une centaine de colonies israéliennes situées en territoire palestinien. Comme il envisage la création d’un Etat palestinien démilitarisé sur un territoire réduit, sans Jérusalem-Est pour capitale, et sous certaines conditions. Plus de 2,8 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, ainsi que 450 000 Israéliens dans des colonies, illégales selon le droit international.

A ce jour, le flou entoure les démarches israéliennes alors que l’hypothèse maximaliste envisage l’annexion à la fois des colonies et de la vallée du Jourdain. Une option plus minimaliste évoque, pour commencer, l’annexion de colonies ou de blocs de colonies comme Maalé Adoumim, Goush Etzion et Ariel.

On comprend dès lors les raisons qui poussent les Palestiniens à ressouder leurs rangs, Hamas et Fatah ayant décidé d’arrondir les angles pour négocier, ensemble, les moyens susceptibles de bloquer l’aboutissement du «Deal du siècle». Un moyen comme un autre annociateur d’une nouvelle Intifada qui serait accompagnée aussi d’actions militaires. D’où les tirs de roquettes qui s’opèrent, pour l’heure, de manière sporadique.

L’autorité palestinienne que dirige Mahmoud Abbas a fini par saisir l’inanité du processus d’Oslo qui n’a rien apporté aux Palestiniens au bout de plus de 20 ans de vaines négociations. Et tout donné à Israël, force d’occupation.

Pour rappel, plus de cinquante experts et rapporteurs spéciaux de l’ONU ont souligné que le «Deal du siècle» ficelé par les Israéliens tout en en concédant la paternité aux USA, viole un principe fondamental du droit international selon lequel « l’acquisition de territoire par la guerre ou la force est inadmissible ». En cas d’application, « ce qui resterait de la Cisjordanie serait un bantoustan [du nom des régions créées pour y reléguer les Noirs durant la période d’apartheid en Afrique du Sud] palestinien, des îles de terre déconnectées, complètement entourées par Israël et sans lien territorial avec le monde extérieur », dénoncent-ils.

Ils rappellent que l’occupation israélienne est déjà la source, depuis plus d’un demi-siècle, de « profondes violations des droits de l’homme », comme « la confiscation de terres, la confiscation de ressources naturelles, la démolition de maisons, le transfert forcé de population, les expulsions et déplacements forcés, les détentions arbitraires, mais aussi l’insécurité alimentaire ».

Des interrogations demeurent également autour du statut des Palestiniens vivant en zones annexées, notamment si le gouvernement israélien leur refuse la citoyenneté. La réponse coule de source depuis que l’entité sioniste a décidé de faire d’Israël un Etat juif…

Selon un sondage publié début juin, la majorité des Israéliens craignent une troisième intifada. Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a lui prévenu d’un « été chaud » si l’Etat hébreu allait de l’avant avec son projet. L’Autorité palestinienne a toutefois affirmé qu’elle était prête à entamer de nouvelles négociations. Une annexion aurait des conséquences dans toute la région : les pays arabes ont assuré qu’une telle décision menacerait la région d’un « conflit majeur » et freinerait la normalisation entre les pétromonarchies du du Golfe et l’entité sioniste.