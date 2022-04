IT : Ineos Cyberforce obtient deux nouvelles certifications

En obtenant cette certification de partenaire 4 étoiles exclusif avec Check Point Software Technologies, l’un des principaux fournisseurs de solutions de Cybersécurité pour les gouvernements et les entreprises dans le monde, Ineos Cyberforce confirme encore une fois son statut de leadership, indique le groupe dans un communiqué.

En effet, Ineos Cyberforce s’avère être l’unique groupe œuvrant sur le marché marocain à détenir ce type de certification, souligne la même source. Preuve d’une excellence en termes de compétence, ce niveau de partenariat démontre que le groupe reste leader en conseil, mais également en implémentation des nouvelles technologies de protection des environnements Cloud et de protection des utilisateurs et des accès, dont il bénéficie à travers cette certification de haut niveau. Ineos Cyberforce confirme par ailleurs, son positionnement d’intégrateur de haut niveau et d’acteur innovant, apportant une véritable expertise et des services hautement technologiques à ses clients, grâce à l’atteinte du niveau de partenariat « expert » avec Fortinet.

Cette nouvelle certification, consacre un partenariat long termiste et solide entre Ineos Cyberforce et Fortinet, leader mondial des logiciels, équipements et services de cybersécurité, et prouve par la même occasion le niveau d’expertise et de compétences des équipes d’Ineos Cyberforce. En effet, les cyber-menaces ont fortement proliféré dans le monde entier, avec le déclenchement de la crise sanitaire. Pour faire face à ces menaces, les entreprises implémentent de plus en plus des mesures sécurisées pour protéger leurs activités et leurs données à caractère professionnelles. Un besoin grandissant, auquel Ineos Cyberforce apporte une véritable réponse exhaustive et une expertise avérée et surtout simple à déployer.

À propos de l’obtention de ces deux certifications, le directeur général de Ineos Cyberforce, Reda Bakkali s’est déclaré ravi que « nos efforts et notre expertise soient reconnus par des opérateurs internationaux comme Check Point Software Technologies et Fortinet. Dans un environnement de plus en plus menacé par les cyber-attaques et menaces internet, nous allons continuer à renforcer l’architecture de sécurité proposée à nos clients et ce à plusieurs niveaux. En nous appuyant sur les expertises de nos partenaires et celles de nos experts ».

Ieos Cyberforce est un groupe de référence en matière de réseau, d’infrastructure cloud, de cyber sécurité et de supervision des applications et des infrastructures (APM) au Maroc et en Afrique Francophone. Grâce à l’expertise de ses consultants et à un écosystème de grands partenaires, le groupe oriente et accompagne ses clients de toutes tailles aussi bien en sécurité que dans leurs stratégies de transformation.