J. Biden se présente en sauveur de la démocratie US: Les tacles de D. Trump

L’actuel locataire de la Maison Blanche vivement critiqué jeudi son prédécesseur Donald Trump, l’accusant d’avoir directement provoqué l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole à l’occasion de la commémoration du premier anniversaire de cet événement.

Dans une longue allocution prononcée depuis Statuary Hall, au Congrès, le Président américain a déclaré que D.Trump avait fait passer ses propres intérêts avant ceux du pays, et a contesté les affirmations de l’ancien Président selon lesquelles l’élection de 2020 aurait été remportée grâce à des votes frauduleux.

« L’ancien Président des États-Unis d’Amérique a créé et répandu un tissu de mensonges sur l’élection de 2020. Il l’a fait parce qu’il accorde plus d’importance au pouvoir qu’aux principes, parce qu’il considère que son propre intérêt est plus important que l’intérêt de son pays, l’intérêt de l’Amérique, et parce que son ego meurtri signifie plus pour lui que notre démocratie et notre Constitution », a martelé J.Biden.

Le locataire de la Maison-Blanche, qui n’a pas nommé D. Trump, se référant à lui tout au long du discours comme « l’ancien Président », a affirmé que ce dernier avait « refusé d’accepter qu’il avait perdu », l’élection présidentielle.

J. Biden a aussi pointé du doigt les partisans de D. Trump, qu’il a accusé de vouloir « réécrire l’histoire ».

Le Président américain a décrit l’élection présidentielle de 2020 comme la »plus grande démonstration de démocratie dans l’histoire de ce pays », notant que plus d’Américains ont voté lors de cette élection que toute autre avant elle.

J.Biden a également saisi cette occasion pour rendre hommage aux forces de l’ordre, notamment la police du Capitole, pour avoir sauvé, selon lui, l’État de droit. « Notre démocratie a tenu », a-t-il lancé. Considérant les faits du 6 janvier comme « une insurrection armée », il a ajouté : « Je ne laisserai personne mettre le couteau sous la gorge de la démocratie » américaine.

Dans une déclaration publiée peu après l’allocution de J. Biden, D. Trump a nié toute responsabilité dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, s’en prenant plutôt à son successeur et aux Démocrates qui enquêtent sur cette attaque. « Ce théâtre politique n’est qu’une distraction pour le fait que Biden a complètement et totalement échoué », a-t-il ajouté en accusant son successeur d’avoir adopté des « politiques insensées » sur de multiples fronts.

« Les Démocrates veulent s’approprier cette journée du 6 janvier pour pouvoir attiser les peurs et diviser l’Amérique », a poursuivi D.Trump. « Je dis, laissez-les faire parce que l’Amérique voit à travers leurs mensonges et leurs polarisations ».