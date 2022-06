J. Biden souligne « l’Otanisation de l’Europe » : Pas de quoi intimider la Russie

Les pays de l’OTAN ont assuré le 29 juin que l’Ukraine pourrait compter sur leur soutien «aussi longtemps» que nécessaire face à la «cruauté» de Moscou, qui a dénoncé de son côté le futur élargissement de l’Alliance à la Suède et à la Finlande, jugé «agressif» et «déstabilisateur».

«L’Ukraine peut compter sur nous aussi longtemps qu’il le faudra», a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, lors du sommet de l’Alliance atlantique réuni jusqu’à 30 juin à Madrid. Dans une déclaration commune, les pays membres de l’alliance militaire ont annoncé un nouveau plan d’aide à Kiev passant par la «livraison d’équipements militaires non létaux» et visant à améliorer les défenses ukrainiennes contre les cyber-attaques. «L’épouvantable cruauté de la Russie provoque d’immenses souffrances humaines et des déplacements massifs, touchant de manière disproportionnée les femmes et les enfants», ont-ils écrit, estimant que la Russie portait «l’entière responsabilité de cette catastrophe humanitaire».

Avec les annonces de Madrid, «l’OTAN a prouvé qu’elle pouvait prendre des décisions difficiles mais essentielles», s’est félicité sur Twitter Dmytro Kouleba, chef de la diplomatie ukrainienne, saluant la «position lucide» de l’organisation sur la Russie et sa «position forte» sur l’Ukraine. Invité quelques heures plus tôt à s’exprimer devant les dirigeants de l’Alliance en visioconférence, le président ukrainien avait demandé un soutien militaire et financier accru pour permettre à l’Ukraine de résister face à «l’artillerie russe».

Les dirigeants des pays de l’OTAN, qui ont adopté lors du sommet de Madrid une nouvelle feuille de route stratégique, ont qualifié la Russie «de menace la plus significative et directe pour la sécurité des alliés et la paix» dans la zone euro-atlantique. «Nous ne pouvons pas écarter la possibilité d’une attaque contre la souveraineté ou l’intégrité territoriale des alliés», disent-ils dans ce document qui n’avait pas été révisé depuis 2010 et dont la dernière version qualifiait Moscou de «partenaire stratégique».

Cette nouvelle feuille de route évoque également pour la première fois les «défis» posés par la Chine. «Les ambitions déclarées» de Pékin «et ses politiques coercitives défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs», souligne le document.

Face à la menace russe, les Etats membres de l’OTAN ont avalisé le 29 juin un renforcement de leur présence militaire sur le flanc oriental de l’Alliance, qui va par ailleurs porter le nombre de ses forces à haut niveau de préparation à plus de 300 000 militaires. «C’est la réorganisation la plus importante de notre défense collective depuis la Guerre froide», a déclaré J. Stoltenberg, évoquant un «moment pivot» dans l’histoire de l’Alliance atlantique, créée en 1949. «Nous sommes au rendez-vous» et «nous prouvons que l’OTAN est plus nécessaire que jamais», a renchéri le président américain Joe Biden, qui a annoncé pour sa part un renforcement de la présence militaire US dans toute l’Europe et notamment dans les Etats baltes.

Le sommet de Madrid a également été l’occasion de lancer officiellement le processus d’adhésion de la Suède et la Finlande, qui ont décidé de rejoindre l’OTAN en réaction à l’offensive russe en Ukraine, rompant avec une longue tradition de non-alignement militaire. Cette adhésion était jusqu’à présent bloquée par la Turquie, membre de l’Otan depuis 1952, qui accusait notamment Stockholm et Helsinki d’abriter des militants de l’organisation kurde PKK, qu’Ankara considère comme «terroriste». Mais au terme de longues tractations, la Turquie a donné le 28 juin soir son accord à l’entrée dans l’OTAN de ces deux pays nordiques, Recep Tayyip Erdogan, président turc, ayant estimé avoir obtenu leur «pleine coopération» dans sa lutte contre le PKK.

Cette perspective d’élargissement de l’OTAN aux deux pays nordiques n’est pas vue d’un bon œil par la Russie, qui n’a cessé de dénoncer ces dernières années l’expansion de l’Alliance vers l’Est, percevant cela comme une menace à sa sécurité. C’est «un facteur profondément déstabilisateur pour les affaires internationales», a déclaré ce 29 juin Sergueï Riabkov, vice-ministre des Affaires étrangères qui a dénoncé un mouvement «agressif» à l’égard de la Russie. Dans un communiqué, la diplomatie russe a également menacé de représailles la Norvège, accusant ce pays membre de l’OTAN de bloquer le transit de marchandises à destination des Russes installés sur un archipel arctique norvégien, le Svalbard.

Anniken Huitfeldt, ministre norvégienne des Affaires étrangères, a affirmé de son côté à l’AFP qu’Oslo «n’essa[yait] pas de mettre d’obstacles» au ravitaillement d’une communauté de mineurs russes installée dans les îles de Svalbard. Elle a également dénoncé une «action inamicale», au sujet des accusations formulées par la diplomatie russe. Un traité atypique, conclu en 1920 à Paris, reconnaît la souveraineté de la Norvège sur le Svalbard mais garantit aussi aux ressortissants des Etats signataires, aujourd’hui 46 dont la Russie, la liberté d’y exploiter les ressources naturelles «sur un pied de parfaite égalité». C’est à ce titre que, depuis des décennies, la Russie – l’URSS avant elle – extrait du charbon sur ces terres habitées par moins de 3 000 personnes d’une cinquantaine de nationalités.

Konstantin Kossatchev, vice-président du Conseil de la Fédération, a accusé sur Telegram Oslo de violer le traité de Paris. «Les autorités norvégiennes cherchent à ce que les mineurs russes se retrouvent sans nourriture, ce qui est en soi amoral. Cela viole les droits de l’homme, et les principes de l’humanisme», a-t-il accusé. Le consul russe a cependant démenti tout risque de pénurie alimentaire. Ces tensions surviennent alors qu’un grave incident diplomatique a eu lieu plus tôt en juin quand la Lituanie a bloqué une partie du fret destiné à l’enclave russe de Kaliningrad sous prétexte de faire respecter les sanctions européennes. La Russie considère au contraire qu’il s’agit là d’une violation des traités signés entre les deux pays et a promis une réponse forte à ce qu’elle considère comme des actes d’hostilité.

Menaces US

Les États-Unis vont « renforcer leur positionnement militaire en Europe » afin que l’OTAN puisse « répondre à des menaces venant de toutes les directions et dans tous les domaines: la terre, l’air et la mer », a dit mercredi 29 juin à Madrid le président américain Joe Biden, lors du sommet de l’Alliance.

Il a annoncé une présence renforcée de militaires et de capacités américaines en Espagne, en Pologne, en Roumanie, dans les États baltes, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie.

Dans le détail, il a rappelé que les Etats-Unis avaient déjà déployé cette année « 20.000 militaires supplémentaires en Europe pour renforcer nos lignes en réponse aux initiatives agressives de la Russie ». J. Biden a ensuite confirmé que Washington porterait de 4 à 6 le nombre de ses destroyers sur la base navale de Rota en Espagne. La première puissance mondiale va par ailleurs établir en Pologne « un quartier général permanent du 5ème corps d’armée américain ».

« Nous allons maintenir une brigade supplémentaire » composée au total de 5.000 personnes, qui sera basée en Roumanie, a également déclaré le locataire de la Maison Blanche, et procéder à des « déploiements supplémentaires dans les Etats baltes. »

« Nous allons envoyer deux escadrilles supplémentaires » d’avions de combat F-35 au Royaume-Uni et « positionner des capacités supplémentaires de défense aérienne » en Allemagne et en Italie, a par ailleurs détaillé le président US lors d’une courte allocution devant la presse.

Le président russe Vladimir Poutine « voulait une ‘finlandisation’ de l’Europe », c’est-à-dire une évolution des pays membres de l’Alliance vers la position de neutralité qui a été historiquement celle du pays nordique, mais il obtient au contraire une « ‘Otanisation’ de l’Europe », s’est félicité J. Biden.

Peu de temps après cette déclaration, la Russie a fait savoir qu’elle n’était « pas intimidée » par l’annonce du président des États-Unis. « Ceux qui proposent de telles décisions ont l’illusion que la Russie pourra être intimidée, en quelque sorte contenue : ils n’y parviendront pas », répond S. Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. « Il n’y aura aucun résultat, pas les résultats qu’ils escomptent de ces efforts. »