Jakarta nie toute normalisation avec Tel-Aviv

Ce démenti a été exprimé par le ministère indonésien des Affaires étrangères qui a nié les rapports de presse qui ont véhiculé qu’un plan de normalisation entre l’Indonésie et Israël était en vigueur, parallèlement au processus de normalisation entamé par des pays arabes, dont le dernier n’est autre que le Maroc. Après les Emirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan qui ont conclu des accords de normalisation avec Israël, sous la houlette des Etats-Unis.

Ce sont surtout les médias israéliens qui avaient propagé ces allégations sur la normalisation de l’Indonésie, pays qui compte la plus grande population musulmane dans le monde islamique. Au lendemain de la normalisation de Rabat et en prévision à celle de l’Arabie saoudite.

Citant un conseiller du roi du Maroc, le Yediot Ahronot a introduit l’Indonésie dans la présumée liste de pays qui vont aussi normaliser et dont dispose le prince héritier saoudien Mohamad ben Salmane.

Elle compte entre autres des pays qui vont certainement normaliser dont le sultanat d’Oman, où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est rendu avant les accords conclus avec les pays qui viennent de normaliser. En plus de Jakarta, il cite aussi un autre pays islamique non arabe, le Pakistan.

Le mois dernier, le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a déclaré, qu’Islamabad ne normalisera ses relations avec l’entité sioniste que lorsqu’un règlement équitable sera trouvé avec les Palestiniens. Tout en révélant que son pays faisait l’objet de pressions énormes pour le faire.

Il y a quelques jours, les médias israéliens ont révélé que « des parties politiques de haut rang originaires d’un grand pays islamique d’Asie n’ayant pas de relations diplomatiques avec Israël s’étaient rendues il y a deux semaines à Tel-Aviv et y ont rencontré des représentants israéliens ». Ils ont indiqué que » le contexte de la visite est la possibilité de normaliser les relations avec Israël, comme cela s’est produit avec d’autres pays ces derniers mois ».



Plus tôt, la Chaîne de télévision israélienne Canal 13 a cité nommément l’Indonésie, en déclarant qu’il y a un pays qui « a exprimé son intérêt pour l’établissement de relations publiques avec Israël, qui est le plus grand pays islamique du monde, l’Indonésie ».

Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Teuku Faisasiah, a affirmé que son ministère n’était pas du tout en contact avec Israël et « qu’il soutenait la Palestine dans l’exercice de ses fonctions conformément à la Constitution », rapportent des médias indonésiens.

Le président indonésien Joko Widodo a nié par téléphone à son homologue palestinien Mahmoud Abbas que son pays établissait des relations avec Israël, exprimant son soutien aux droits des Palestiniens, ont rapporté des médias israéliens.