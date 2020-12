Jared Kushner cible la normalisation entre Riyad et Tel-Aviv

“Un rapprochement entre Israël et l’Arabie saoudite et une pleine normalisation sont à ce stade inéluctables mais le calendrier doit encore être défini”, a estimé mardi J. Kushner face à des journalistes.

« Beaucoup de pays surveillent cela de très près et veulent faire progresser leur économie, Ils vont voir comment on y réagit. La jeune génération est très enthousiaste à ce sujet. Certains membres de l’ancienne génération ont encore la nostalgie d’un autre moment, et ne veulent pas prendre de risques », a déclaré le gendre du Président sortant. «Aujourd’hui, l’administration américaine a franchi une autre étape historique. Le président Trump a conclu un accord de paix entre le Maroc et Israël, le quatrième accord du genre entre Israël et un pays arabo-musulman en 4 mois », a-t-il poursuivi.

J. Kushner a affirmé que les dirigeants des États du Golfe sont devenus « pessimistes quant à l’intention des dirigeants palestiniens d’améliorer la vie du peuple palestinien », ajoutant qu’ils ne retiendront pas leurs ambitions régionales et ont des problèmes régionaux parce que les dirigeants palestiniens ne peuvent pas trouver comment aller de l’avant.

Bahreïn et les Emirats arabes unis avaient déjà accepté ces derniers mois de normaliser leurs relations avec Israël. Le Soudan a également donné son accord de principe pour en faire de même.