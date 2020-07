Jean Castex remplace Edouard Philippe à la tête du gouvernement français

« M. Édouard Philippe a remis ce jour la démission du gouvernement au président de la République, qui l’a acceptée. Il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau gouvernement », indique un court communiqué de la présidence.

Quelques minutes plus tard, l’Élysée indique qu’un nouveau Premier ministre « sera nommé dans les prochaines heures ». « Une nouvelle étape s’ouvre avec de nouveaux talents et de nouvelles méthodes de gouvernement », a simplement ajouté la présidence. Après trois ans de fonction, Édouard Philippe quitte Matignon pour son mandat de maire du Havre dans les jours qui viennent.

Pour remplacer E. Philippe, dont la popularité a grimpé en flèche durant la crise du coronavirus, les proches du président citaient ces derniers jours la ministre des Armées Florence Parly, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, l’ancien ministre Jean-Louis Borloo ou encore Jean Castex, le « Monsieur déconfinement » du gouvernement. C’est finalement à ce dernier que revient la tâche de succéder à E. Philippe appelé, selon des analystes, à remettre de l’ordre dans la famille de la droite française.

J. Castex a publié un court communiqué dans lequel il affirme « mesurer l’immensité de la tâche qui [l]’attend ». Le maire de Prades (Pyrénées-Orientales) en profite pour remercier ses administrés : « Pour la remplir, je serai puissamment aidé par l’expérience acquise à votre côté en tant que maire et par le fort soutien démocratique que vous m’avez depuis longtemps manifesté. » L’édile avoue enfin qu’il ne pourra plus revêtir son écharpe tricolore durant son passage à Matignon, mais assure qu’il restera conseiller municipal. C’est son premier adjoint, Yves Delcor, qui assurera l’intérim.

Haut fonctionnaire et élu local, l’homme qui a orchestré sans fausse note le déconfinement succède à E Philippe au poste de Premier ministre. Représentant la Droite sociale, selon les médias, J. Castex, énarque et diplômé de droit public, a travaillé notamment de 2005 à 2006 en tant que Directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, puis, pendant deux ans, comme Directeur de cabinet de Xavier Bertrand, ministre de la Santé du gouvernement Dominique de Villepin (2005-2007), puis au Travail. En novembre 2010, il a été nommé Conseiller aux affaires sociales au Cabinet du président de la République française auprès de Nicolas Sarkozy, avant d’être Secrétaire général adjoint de l’Elysée, fonction qu’il a occupé jusqu’à la fin du mandat du président Sarkosy le 15 mai 2012.

Le 15 mars dernier, il est réélu à la tête de Prades, commune des Pyrénées-Orientales dès le premier tour des élections municipales, avec plus de 75% des voix. Il est également conseiller départemental des Pyrénées-Orientales depuis 2015.

Le remaniement gouvernemental de ce vendredi est le 3ème du quinquennat présidentiel d’Emmanuel Macron depuis son arrivée à l’Elysée en 2017.

Il intervient à deux années de la prochaine présidentielle et dans le sillage des résultats obtenus par le parti présidentiel La République en Marche (LREM), lors du second tour des élections municipales, marqué par une poussée des Verts dans plusieurs grandes villes.