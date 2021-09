Jeunesse et développement en Afrique : Atlas For Devlopement s’implique…

Au cœur de l’Agenda 2063 se trouve une Afrique dont le développement est axé sur les populations, tout en s’appuyant sur le potentiel du capital humain Africain. Une vision considérant particulièrement les femmes et les jeunes, tout en misant sur l’émancipation de ses enfants.

La deuxième édition de l’Académie 2063 a été une réussite, ayant rassemblé virtuellement 300 jeunes africains de 44 nationalités africaines, en la présence d’intervenants de haut niveau-Son Excellence Mme Assia Alaoui – Ambassadrice itinérante de Sa Majesté le Roi du Maroc, Madame Cristina Duarte- Conseillère du SG de l’ONU pour l’Afrique, les Envoyés de la jeunesse de l’ONU et de l’Union africaine….- en partenariat avec les ambassades de France et de Suisse à Rabat, Peace First, Policy Center for the New South, Atlantic Emerging Leaders, Facebook Africa et sous l’encouragement de la Première Dame de la République de Namibie.

L’académie consiste en une série de formations, visant à renforcer les compétences des jeunes, en matière de plaidoyer, de conception de politiques, de pensée critique et de promotion du dialogue intra et intergénérationnel.

Dans cette perspective, l’Académie 2063 estime que les jeunes Africains doivent jouer un rôle dans l’atteinte de l’Agenda 2063 et contribuer aux différents dialogues et discussions politiques visant à façonner la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation dudit Agenda.

Pour soutenir la participation des jeunes, l’AUDA-NEPAD, Atlas4dev, I4Policy, le Forum économique maghrébin (MEF) et Facebook Africa organisent une série de formations au profit des jeunes africain axé sur l’Agenda 2063, le policydesign, le plaidoyer, la formulation des recommandations, et de créer ainsi, une plateforme permettant de répondre à leurs besoins, d’amplifier leurs voix et de faire progresser leur engagement dans la réalisation de l’Agenda 2063.