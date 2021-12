JO de Pékin : Les rapports sino-amériocains prennent un coup de froid

« Aucun officiel ni aucun diplomate américain ne sera présent en février à Pékin », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche. Pour l’administration Biden, il n’est tout simplement pas pensable de faire « comme si de rien n’était » alors que « les droits humains sont régulièrement bafoués » en Chine, notamment au Xinjiang. Dans ce cas précis, Jen Psaki emploie même le mot de « génocide » contre les Ouïghours.

Des organisations non gouvernementales affirment que plus d’un million de membres de cette minorité musulmane sont actuellement internés dans des camps. Avant l’officialisation de cette décision, le ministère chinois des Affaires étrangères avait menacé de prendre des « contre-mesures fermes » si les responsables US continuaient d’appeler au boycott diplomatique des Jeux olympiques, le qualifiant de « fanfaronnade ».

L’idée était dans l’air depuis plusieurs semaines et le sommet vidéo entre Joe Biden et Xi Jinping n’a pas suffi à faire baisser la tension entre les deux pays. Les athlètes américains participeront néanmoins à l’évènement qui se tiendra du 4 au 20 février. Et il y aura tout de même du personnel diplomatique américain sur place pour assurer la sécurité de la délégation.

Le Comité international olympique se réjouit que cette décision se limite au champ politique et que les sportifs américains puissent défendre leurs chances. Le Comité olympique américain s’était opposé, lui, à un retrait total des États-Unis en expliquant que les boycotts des jeux de Moscou en 1980 et de Los Angeles en 1984, dans un contexte de guerre froide, avait montré que l’utilisation politique de ces événements était une erreur.