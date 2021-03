Joe Biden évoque les missiles hypersoniques: L’Amérique en séance de rattrapage stratégique

J. Biden se prépare à défier la Chine et la Russie en présentant un missile hypersonique qui volerait à une vitesse allant jusqu’à Mach 20, soit plus de 24.500 km/h, et qui pourrait ainsi frapper Moscou en moins de 20 minutes et Pékin en une demi-heure, a déclaré le journal Daily Express.

Le 8 mars, l’US Air Force a annoncé que les tests du missile hypersonique AGM-183A de Lockheed Martin, alias ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon ou «Arrow»), commenceraient dans les 30 prochains jours. L’engin a déjà été livré le 1er mars à la base aérienne d’Edwards, en Californie, et installé à bord du bombardier B-52H Stratofortress qui subirait des tests au sol préliminaires.

L’US Air Force décrit le programme ARRW comme «un projet de prototypage rapide qui utilisera des technologies de pointe pour créer des armes hypersoniques conventionnelles au début des années 2020». Les prochains essais du missile AGM-183A laissent supposer que les États-Unis rattrapent progressivement la Russie en matière d’armes hypersoniques, note Daily Express.

D’après le journal, l’ARRW pourrait bien être l’arme évoquée le 15 mai 2020 par D. Trump durant la dernière année de sa présidence.

D’après CNN, le Pentagone a confirmé en juillet la déclaration sur la fabrication du missile «le plus rapide au monde», précisant que D. Trump faisait référence aux essais de mars 2020. En octobre, le chef du Pentagone Mark Esper a déclaré que les armes hypersoniques seraient mises en service à partir de 2023. Il a ajouté que le missile en question serait capable d’atteindre une vitesse de Mach 8 et aurait une portée de 1.600 kilomètres.