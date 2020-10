Josep Borel attendu à Rabat fin octobre

Ce déplacement a été précédé, le 11 septembre, par un entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie des Vingt-sept et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Les deux responsables «ont abordé l’état d’avancement des relations Maroc-UE qui continuent de connaître une évolution satisfaisante à la faveur de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe issue du Conseil d’Association du 27 juin 2019», annonçait la MAP.

Six jours après cette discussion, N. Bourita a eu, le 17 septembre, s’est entretenu avec Oliver Varhelyi, Commissaire européen au voisinage et à l’élargissement. A cette occasion, les deux hommes «ont convenu de travailler ensemble sur la manière dont l’UE peut contribuer à la reprise, y compris la diversification des instruments économiques et en s’intéressant à l’éducation, à l’énergie, à l’industrie et à l’agriculture», a indiqué Varhelyi sur son compte Twitter.

J. Borrel a pris ses fonctions aux commandes de la diplomatie européenne, le 1er décembre 2019. Il a déjà rencontré Nasser Bourita, le 29 janvier 2020 à Bruxelles.