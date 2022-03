Jumelage entre Dakhla et Vibo Valentia : Une mission d’hommes d’affaires italiens attendue

S’inscrivant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et l’Italie, cet accord a été paraphé par Erragheb Hormatallah, président du Conseil communal de Dakhla, et Maria Limardo, maire de Vibo Valentia, en présence de plusieurs représentants des autorités locales et de la société civile.

Ont pris part à la cérémonie de signature, notamment le consul général du Maroc à Naples, Abdelkader Naji, le président du conseil régional de Dakhla, Hammia Mohamed Salem et le président de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de la région de Dakhla, Jamal Boussif.

Cette convention, la deuxième après celle signée samedi entre Dakhla et la ville de Crotone, ouvre des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariat entre les deux parties dans les domaines économique, touristique, environnemental, associatif, culturel et sportif eu égard à l’essor notoire que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab.

La maire de Vibo Valentia, chef-lieu de la province qui porte le même nom dont la population est estimée à 160 000 habitants, a manifesté la volonté de sa ville à raffermir les relations commerciales avec Dakhla, devenue un hub régional économique important. Elle a annoncé une prochaine mission économique de Vibo Valentia au Maroc pour concrétiser la coopération entre les deux villes.

Pour sa part, E. Hormatallah a fait part de sa volonté d’établir des relations «pérennes et favorables dans tous les secteurs d’intérêt commun» avec Vibo Valentia.

L’accord de jumelage entre les deux villes contribuera, sans nul doute, à la dynamique économique et au partage des expériences et expertises en matière de promotion territoriale et de renforcement des capacités de gestion, a fait noter le président du Conseil communal de Dakhla