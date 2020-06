Jusqu’où ira la connivence entre Tel-Aviv, Abou Dhabi et Riyad ? 

L’ambassadeur des Emirats arabes unis à Washington, Yousef Al Otaiba, a affirmé dans une tribune publiée vendredi dans le journal israélien Yedioth Ahronoth que l’application de la souveraineté d’Israël en Cisjordanie allait entraver les efforts de normalisation entre l’Etat hébreu et le monde arabe.

Y. Al Otaiba, également ministre du gouvernement émirati, a expliqué que « l’annexion changera, à coup sûr et immédiatement, toutes les aspirations israéliennes à l’amélioration de la sécurité, de l’économie et de la culture avec le monde arabe ». Ajoutant que « l’annexion est une prise de contrôle illégale des terres palestiniennes. Elle défie le consensus arabe – et même international – concernant le droit des Palestiniens à l’autodétermination. Elle suscitera la violence et réveillera les extrémistes ».

Y. Al-Otaiba a également prédit que l’annexion aura un impact majeur sur la Jordanie, « dont la stabilité – qui est parfois tenue pour acquise – profite à toute la région et à Israël en particulier ». »Nous soutenons depuis des années les efforts de paix au Proche-Orient mais restons des soutiens enthousiastes du peuple palestinien et de l’initiative de paix du monde arabe », rappelle Y. Al-Otaïba.

Historiquement, les pays arabes, hormis l’Egypte et la Jordanie, ont fait du règlement du conflit israélo-palestinien la condition de la normalisation de leurs relations avec Israël. Toutefois, on assiste au cours des dernières années, au développement de relations officieuses entre Tel-Aviv et plusieurs capitales du Golfe, dont Abou Dhabi.

En droite ligne de cette ouverture des pétromonarchies sur l’entité sioniste, forces est de rappeler que l’American Jewish Committee (AJC), organisation destinée à soutenir la présence d’Israël et du peuple juif en terre palestinienne, a révélé qu’elle accueillera Anwar Gargash, ministre émirati d’État des Affaires étrangères, lors de prochaine conférence virtuelle qu’elle organise du 14 au 18 juillet. « Nous sommes honorés d’accueillir le ministre émirati M. Anwar Gargash au forum virtuel 2020 », s’est félicitée sur twitter l’AJC qui précise que « le ministre discutera des efforts des Émirats arabes unis pour promouvoir la stabilité régionale et la coopération interconfessionnelle dans un dialogue public historique avec Jason Isaacson, directeur exécutif de l’AJC ».

La fièvre de la normalisation n’épargne nullement le Royaume wahhabite. Un tweet publié par un compte de l’ambassade d’Arabie saoudite à Washington a suscité une controverse généralisée car il représente la première reconnaissance officielle saoudienne de normalisation avec l’entité sioniste. Le compte Arabia Now de l’ambassade saoudienne y annonce l’approbation du cabinet saoudien de charger la société israélienne « Check Point » de la mission d’instaurer des systèmes d’information pour le projet NEOM, créé par le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman, dit «MBS».

Le Twitter saoudien Mujtahid, a déclaré que « cette annonce» faite par le compte sera bientôt suivie par des « annonces officielles » de la part d’institutions plus représentatives des autorités saoudiennes.