Jusqu’où ira l’hégémonie turque en Méditerranée ? 

«TSK Çakabey Harekât Planlama Direktifi». Voilà le plan pour l’invasion de la Grèce ourdi par la Turquie baptisé du nom de code d’un commandant militaire turc du 11ème siècle qui dirigeait un État indépendant à l’époque byzantine, ont révélé des documents secrets.

Selon une présentation Power Point préparée par l’état-major pour un examen de la planification interne, la Turquie a élaboré un plan pour une opération militaire secrète appelée « Directive de planification des opérations de Çakabey ». Le document daté du 13 juin 2014 est vraisemblablement toujours actif.

Les documents ont été découverts dans un dossier judiciaire dans la capitale turque où le procureur enquêteur Serdar Coşkun, loyal au président turc R.T. Erdoğan, semble avoir oublié de retirer les documents classifiés avant de les soumettre au tribunal. Ils ont été récupérés au QG de l’état-major lors d’une enquête sur le coup d’État manqué le 15 juillet 2016. Les documents, y compris le plan d’invasion de la Grèce, ont été échangés entre les principaux commandants de l’état-major via un e-mail interne sécurisé. système de communication. S. Coşkun a ordonné aux militaires de transmettre des copies de tous les messages électroniques des deux mois précédents, y compris ceux chiffrés, le 1er août 2016.

Dix jours plus tard, le 11 août 2016, le procureur a chargé son aide de confiance, un officier de police du nom de Yüksel Var, de collecter les courriels des serveurs internes de l’état-major et de lui faire rapport. Une commission mise en place par des techniciens militaires sous Var a achevé ses travaux le 14 février 2017. Au final, l’acte d’accusation déposé par les procureurs Necip Cem İşçimen, Kemal Aksakal et İstiklal Akkaya en mars 2017 auprès de la 17e Haute Cour pénale d’Ankara comprenait tous les e-mails. collectés à partir des ordinateurs de l’état-major. Aucune communication n’a été trouvée dans les courriels indiquant un soupçon de coup d’État manqué, ce que beaucoup pensent être une opération sous faux drapeau orchestrée par R.T. Erdoğan et ses services de renseignement et chefs militaires pour orchestrer persécutions et purges de masse parmi l’opposition.



Il n’était pas surprenant de voir que les planificateurs turcs ont nommé l’action militaire contre la Grèce pour Çaka Bey (Tzachas en grec), un nom vénéré en Turquie, en particulier parmi les marins, comme l’homme qui a dirigé la toute première expédition turque en mer Égée. Les forces de Çaka Bey ont pris le contrôle d’îles de la mer Égée telles que Lesbos, Samos, Chios et Rhodes ainsi que certains territoires des côtes de la mer Égée en 1088-1091 de l’empire byzantin. Certains en Turquie l’appellent même le père fondateur de la marine turque.

Le site Web du Commandement naval turc (Türk Deniz Kuvvetleri) mentionne 1081 comme date à laquelle la première marine turque moderne a été créée sous le règne de Çaka Bey. Il indique que Çaka Bey a établi un chantier naval à Izmir, construit une armada de 50 navires pour s’aventurer dans les eaux égéennes et vaincu la marine byzantine.

Le Naval Museum Command possède une statue représentant Çaka Bey comme le premier amiral turc dans son musée à Istanbul. Le gouvernement Erdoğan promeut également l’héritage de Çaka Bey depuis des années. Binali Yıldırım, le loyaliste le plus digne de confiance d’Erdoğan, qui avait exercé pendant 12 ans le poste de ministre des Affaires maritimes avant de devenir Premier ministre puis président du Parlement, a lancé une campagne en 2010 pour commémorer le record de Çaka Bey. Au cours des festivités de la culture maritime de septembre 2010, Yıldırım a été vu montrant la lanterne de navire maritime de Çaka Bey (Çaka Bey Türk Denizcilik Ateşi), transportée d’Istanbul à Izmir.

Le document ne contient pas de détails sur le plan autres que le nom et la date de mise à jour du plan. Les détails de l’invasion doivent avoir été marqués «top secret» et en tant que tels ne peuvent pas être partagés via le système intranet de l’armée turque. Selon une directive du TSK (armée turque) sur la sécurité de l’information qui a été expliquée dans le document n ° MY114-4 (B), ces plans sensibles ne peuvent être transmis que par le biais d’un système de communication spécial appelé Message Document Distribution System (Mesaj Evrak Dağıtım Sistemi, ou MEDAS), ou Système automatisé de transfert de messagerie (Otomatik Mesaj Aktarma Sistemi ou OMASIS).

Le document Power Point semble avoir été préparé pour être présenté en tant que plan d’urgence concernant les développements en Syrie. L’armée turque évaluait ses capacités et ses engagements en matière de troupes conformément aux diverses directives de planification en vigueur à l’égard des pays voisins. Ils voulaient maintenir leurs capacités offensives et dissuasives sur le front occidental tout en déplaçant troupes et matériel vers la frontière syrienne.

L’examen des documents indique également que l’état-major, qui a partagé les courriels au départ, a paniqué huit mois plus tard au sujet des retombées possibles de la révélation des documents sensibles et a commencé à sonner l’alarme. La première lettre d’avertissement a été écrite le 8 mars 2017 par le lieutenant-général Uğur Tarçın, chef de la communication de l’état-major général, des systèmes électroniques et d’information (Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri, ou MEBS). Il a averti le service juridique de l’état-major que les documents contenaient des éléments secrets sur la sécurité nationale de la Turquie, des rapports de renseignement classifiés et des opérations en Syrie et en Méditerranée orientale. Il a déclaré que les documents doivent être gardés secrets et nullement partagés avec des personnes non autorisées.

Sur avis du commandant du MEBS, le conseiller juridique adjoint de l’état-major général, le colonel Aydın Seviş, a écrit au 17e tribunal correctionnel d’Ankara le 24 août 2017, répétant les mêmes préoccupations concernant les documents secrets et a appelé à la création d’une commission de filtrage des documents. Cependant, les procureurs turcs ne semblaient pas avoir prêté attention à leurs préoccupations et ont inclus tous les courriels avec leurs pièces jointes de documents secrets dans le dossier, exposant les informations hautement classifiées, y compris le nom du plan d’invasion pour la Grèce.

Les documents confirment ce que Nordic Monitor a précédemment rapporté concernant l’Arménie. Une opération portant le nom de code «Altay», nom attribué à l’action militaire contre l’Arménie dans un autre document, a également été incorporée au dossier par le procureur Coşkun.

Le gouvernement turc renforce sa rhétorique belliqueuse contre la Grèce depuis 2013, lorsqu’il a été secoué par de grandes enquêtes sur la corruption qui ont incriminé R.T. Erdoğan, les membres de sa famille et ses partenaires commerciaux et politiques. Le président turc, soutenu par ses alliés nationalistes et néo-nationalistes, a utilisé la Grèce comme un sac de boxe pour créer une distraction des troubles sur le front intérieur. Son gouvernement a récemment soutenu publiquement la conversion de Sainte-Sophie, actuellement un musée, en mosquée, déclenchant une énorme réaction de la Grèce.

La Turquie et la Grèce, deux alliés de l’OTAN, sont en désaccord sur les limites de leurs eaux territoriales et de leur espace aérien en mer Égée, où certaines îles grecques sont alignées le long des côtes occidentales de la Turquie. La délimitation du plateau continental égéen, un différend qui concerne les droits turcs et grecs à l’exploitation économique des ressources sur et sous le fond de la mer Égée dans une zone qui s’étend entre leurs eaux territoriales et la haute mer, n’est toujours pas réglée.

Les accords maritimes et de sécurité entre la Turquie et la Libye signés avec le gouvernement national libyen (GNA) en novembre 2019 ont également ébranlé la politique en Méditerranée, certains États européens et d’autres États régionaux lançant des contre-offensives diplomatiques et militaires. L’accord maritime détermine le plateau continental et la zone économique exclusive (ZEE) Turquie-Libye, tandis que l’accord de sécurité permet au gouvernement turc de déployer des troupes en Libye et de transférer des unités paramilitaires SADAT et des djihadistes d’Idlib vers le pays méditerranéen.