Jusqu’où ira l’hubris d’Ankara face à ses voisins ? 

Des sources officielles en Turquie ont fait état de la décision du gouvernement turc d’augmenter ses bases militaires dans le nord de l’Irak, rapporte l’agence Reuters. À cet égard, on dit qu’Ankara cherche à augmenter le nombre de ses bases militaires temporaires dans le nord de l’Irak après les récentes frappes aériennes.

Dimanche et mardi, Ankara a lancé deux opérations distinctes dans le nord de l’Irak au nom de la lutte contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en réponse à ce qu’il a dit être une augmentation des attaques du PKK contre les bases de l’armée turque le long de la frontière entre les deux pays.

Jeudi, le ministère turc de la Défense a déclaré que les forces turques ont frappé plus de 500 cibles du PKK avec des chasseurs F-16, des drones et des obusiers dans le cadre de l’opération « Griffes du tigre » dans la région de Haftanin.

Le haut responsable turc, qui a requis l’anonymat, a déclaré qu’Ankara avait commencé les opérations pour débarrasser sa frontière des miliciens du PKK et viser les routes et les capacités logistiques de ce groupe. « Le plan consiste à établir des zones de base temporaires pour empêcher que les régions défrichées soient à nouveau utilisées aux mêmes fins. Il y a déjà plus de 10 bases temporaires là-bas. De nouveaux seront créés », a déclaré le responsable. La Turquie attaque régulièrement des miliciens du PKK, tant dans le Sud-Est turc, à population principalement kurde, que dans le nord de l’Irak, où le groupe est basé. Le même responsable a également mis en garde contre une éventuelle offensive terrestre contre les bases du PKK dans les montagnes irakiennes de Qandil.

L’ambassadeur de Turquie à Bagdad, Fatih Yildiz, a déclaré mardi sur Twitter qu’il avait été convoqué par le ministère irakien des Affaires étrangères pour l’opération turque. Il a rétorqué que son pays poursuivrait son action contre le « terrorisme» aussi longtemps que Bagdad n’aurait pas expulsé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) de son territoire. Jeudi, Bagdad l’a convoqué une seconde fois, demandant à Ankara de retirer ses troupes de son territoire et de cesser ses « actes de provocation ».