K. Ait Taleb fait un saut à Marrakech où la Covid-19 inquiète

Parmi cette batterie de mesures, il y a lieu de citer la rationalisation des structures hospitalières de Marrakech et restructuration et organisation du processus de prise en charge des personnes infectées par le Covid-19. A cela s’ajoute l’Extension de l’hôpital Ibn Zohr (Mamounia), qui sera entièrement équipé de canalisation d’oxygène, et dédié uniquement aux cas suspects et au dépistage de Covid-19 et la mise à niveau de l’hôpital Al Antaki pour la prise en charge des cas admis en soins intensifs (premier degré). En parallèle, il sera aussi procédé à l’extension de l’hôpital Ibn Tofail où sera aménagé un chapiteau où seront pris en charge les cas Covid-19 en attendant la mise à niveau d’un bâtiment relevant de cet hôpital pour le consacrer à la prise en charge des cas de Covid-19.

Au cours de cette visite, décision a été reconfirmée de laisser l’hôpital Arrazi relevant du CHU Mohammed VI dédié aux cas critiques. En outre, il sera procédé à l’extension de l’hôpital de campagne de Benguérir dont la capacité litière passera de 360 lits actuellement à 650 lits, ce qui permettra d’alléger la pression sur les hôpitaux de Marrakech.

En parallèle, la création et mise à niveau de centres sanitaires de proximité a été aussi décidée par le ministre afin de prendre en charge et accompagner les cas les plus exposés.

Du nouveau pour tests de dépistage

« Le ministère octroiera des autorisations aux laboratoires du secteur privé pour effectuer des analyses microbiologiques de Covid-19 à condition que ces laboratoires respectent les conditions de sécurité sanitaire et biologique et procèdent à la déclaration systématique des cas confirmés de Covid-19 », a signalé le ministre lors d’une rencontre avec la presse nationale et locale.

La déclaration des cas confirmés de Covid-19 par les laboratoires privés permettra aux autorités compétentes le suivi médical des cas actifs et les personnes-contacts et ainsi protéger la santé publique, a-t-il expliqué.

K. Ait Taleb a relevé que l’octroi d’autorisations au secteur privé pour effectuer des tests de dépistage du Covid-19 permettra d’alléger la pression sur les laboratoires publics où s’effectuent les analyses microbiologiques du Covid-19.

Nouvelles capacités mobilisées à Casablanca

A souligner par ailleurs que les autorités de sanitaires de Casablanca ont décidé d’installer de nouveaux centres de dépistage dans chacune des préfectures que compte la capitale économique. 70 lits supplémentaires ont également été créés dans la polyclinique CNSS, à Bourgogne.

Les chapiteaux où s’effectueront ces tests de dépistage seront opérationnels dès cette semaine, dans le but de cerner le virus à Casablanca « où la situation est très préoccupante », signale-t-on.. Les chapiteaux dédiés au dépistage seront dressés devant chacun des hôpitaux de Casablanca.

Les Casablancais sont appelés à procéder « à un dépistage précoce et rapide ». Les différents services de réanimation de Casablanca accueillent 70 patients, alors que 120 sont placés en soins intensifs.