K. Aït Taleb rassure les Conseillers sur le vaccin anti Covid 19

Les résultats des essais cliniques auxquels ont participé 600 volontaires marocains se sont avérés «très positifs» et révèlent la sécurité, l’efficacité et l’immunité du vaccin attendu anti-Covid19. C’est le ministre de la Santé qui l’a assuré devant les élus au moment même où le Royaume n’échappe nullement au débat suscité par la Covid 19 et les traitements de cette pandémie.