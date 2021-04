Kezakoo lève 2 MDH pour démocratiser le soutien scolaire au Maroc

Fondée par le duo d’ingénieurs Youssef Ghalem et Ahmed Lahlou, et gérée actuellement par Reda El Fakir, diplômé de l’ISCAE et militant de l’éducation, la Startup marocaine annonce avoir franchi le seuil de 5 millions d’utilisateurs uniques au Maroc sur sa plateforme entièrement gratuite.

Cette levée de fonds lui permettra de compléter et enrichir sa gamme de produits au service de tous les lycéens du pays, et d’accompagner son développement organisationnel nécessaire pour pérenniser une offre de qualité, à la hauteur des enjeux du secteur. L’équipe de Kezakoo annonce ainsi le lancement d’une nouvelle offre pour la prochaine rentrée scolaire 2021-2022. Cette offre qui couvrira le programme du lycée marocain (filière Arabe et international option Français) serait plus complète et améliorée, avec des professeurs et des contenus à notoriété nationale, et une application mobile dédiée. Dans le but de demeurer accessible à tous les apprenants des différentes couches sociales et régions, la plateforme web kezakoo.com et son application mobile resteront principalement gratuites et proposeront parallèlement des fonctionnalités supplémentaires à des prix abordables.

La vision de Kezakoo est d’accompagner 100% des élèves marocains dans leur réussite scolaire grâce à son expertise en la matière et à l’apport de ses différents partenaires stratégiques.