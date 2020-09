Khénifra sous cloche 

Le Poste de coordination provinciale (PCP) en charge de la gestion de la pandémie de la Covid-19, a décidé que cette interdiction ne concernait par ailleirs pas les personnes munies d’une autorisation de déplacement exceptionnelle, délivrée par les autorités locales compétentes.

Selon une source à la préfecture de la province de Khénifra la décision ne concerne pas non plus le secteur du transport des marchandises, des produits de base et des services, les déplacements d’ordre professionnel ou ceux justifiés par une extrême nécessité.

Son exempts également les déplacements pour des raisons humanitaires, ou liées à la rentrée scolaire et universitaire pour les élèves et les étudiants.

Le PCP a, aussi, décidé de suspendre les transports en commun liant la ville de Khenifra et de M’rirt d’une part, et liant les deux communes aux autres villes de la province.

Dans un autre registre, il sera procédé à la fermeture des cafés et des restaurants des deux villes à 22h00, parallèlement à l’interdiction de tout accès aux espaces verts et aux espaces publics au-delà de la même heure.

Aussi, le Souk hebdomadaire d’Ahtab dans la ville de Khénifra sera fermé, de même que des souks de bétail des deux villes, poursuit la même source.

Il a été également décidé d’interdire toute activité commerciale autre que la vente de légumes et de fruits dans le Souk hebdomadaire de M’rirt, en plus de la fermeture des marchés et commerces à partir de 17h00 et l’interdiction de diffuser les matchs de football dans les cafés pour les deux villes.