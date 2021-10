Kitesurf : Les riders de retour à Dakhla dès le 27 octobre

Cette manifestation sportive internationale, initiée par l’Association«Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle» et le Global Kitesports Association (GKA) réunira les meilleurs riders issus de 20 pays pour offrir au public une compétition de haut niveau, indiquent les organisateurs.

Organisé sous l’égide de la Fédération royale marocaine de voile (FRMV) et le World Sailing Federation (WSF), ce championnat mondial est l’étape décisive permettant aux têtes d’affiche des plus importantes compétitions de kitesurf de s’illustrer pour remporter le titre «the rider of the year» dans le spot de Foum Labouir.

Selon les organisateurs, cet évènement sportif a pour ambition également de redynamiser la promotion touristique de Dakhla-Oued Eddahab, de renforcer l’image de Dakhla en tant que destination sûre, d’autant plus que la région s’est distinguée comme l’une des zones les moins touchées par la pandémie au niveau national.

En 11 ans, plus de 600 riders de haut niveau représentant 40 pays des quatre coins du monde se sont retrouvés pour partager et découvrir la dizaine de sites adaptés aux pratiques de la glisse en mer, en eaux plates ou sur les vagues.

De nombreuses activités sportives, ludiques et de sensibilisation à l’environnement sont également programmées au profit des jeunes et des enfants de la région, avec l’organisation d’opérations de nettoyage de la plage, ainsi que des sessions d’initiation au Kitesurf animées par des riders et des moniteurs spécialisés.