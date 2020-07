Koudama ZEROUAL aux commandes du Pôle Assurances Non Vie des Particuliers chez Wafa Assurance

Ingénieur de formation, titulaire d’un DESS en Marketing et d’un Executive Master en finance, Koudama ZEROUAL cumule plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des assurances. Après avoir occupé des postes de responsabilité dans plusieurs institutions financières (banques et assurances), il a rejoint Wafa Assurance en 2009 en tant que Directeur Marketing et Communication.

Il compte à son actif le lancement de plusieurs produits et services bancaires et assurantiels. En 2017, il s’est vu confié le projet de développement Assurance Takaful du Groupe Wafa Assurance avant de reprendre la responsabilité de la Business Unit Automobile début 2019 avec comme mission principale le développement rentable de cette activité.