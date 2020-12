La 2ème Banque de projets industriels mise orbite par Moulay Hafid Elalamy

Dans l’objectif d’encourager l’entreprenariat industriel, pour satisfaire les besoins du marché local dans le cadre du plan de relance industrielle 2021-2023, le Maroc, à travers la banque de projets, aspire à substituer près de 83 Mrds Dh d’importations par une production locale. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy lors d’une Webconférence organisée à l’initiative d’Attijariwafa Bank sous le thème « Banque de projets : levier d’accélération de l’investissement industriel et de redynamisation économique ».

Une occasion mise à profit par le responsable pour relever que dans le cadre de la première banque de projets, 34 Mrds Dh ont été identifiés dans un premier temps comme substituables immédiatement. « Une fois que ces 34 Mrds Dh seront atteints, nous avons l’intention de passer à 83 Mrds Dh de production locale », a précisé le ministre qui cible de faire baisser les 183 Mrds Dh d’importations du Royaume à 100 Mrds Dh. C’est un objectif « extrêmement ambitieux » qui était « inimaginable » avant de démarrer la Banque de projets, mais vu les résultats affichés jusqu’à présent, cet objectif reste » raisonnable et réalisable », a dit M.H Elalamy, rappelant que dans la première Banque de projets, 100 projets ont été mis en place, avec un objectif d’atteindre 500 projets pour couvrir les 34 Mrds Dh.

Après son lancement, le 25 septembre dernier, de la banque de projets en ligne, un des piliers de la stratégie de relance industrielle post-Covid-19, « la war-room », cellule chargée d’accompagner les porteurs de projets a été contactée par 524 projets, un total de 238 ont été retenus et accompagnés, couvrant déjà 71% des 100 projets, avec un potentiel de 15,1 Mrds Dh sur les 34 Mrds Dh fixés comme objectif, a-t-il fait savoir. « Cela veut dire que seulement avec les 100 premiers projets, nous avons dépassé les objectifs de base, qui oscillent autour de 4 à 5 Mrds Dh prévus pour les 100 premiers projets, arrivant à 15,1 Mrds Dh », s’est félicité le ministre, notant que ces résultats démontrent que dans un contexte marqué par la crise sanitaire de Covid-19, la mobilisation du secteur industriel marocain a été « exemplaire ». Sur la base de cet engouement, le ministre a annoncé la mise en ligne de la 2ème Banque de projets, avec 100 nouveaux projets, sur le site officiel du ministère, mais également un site web dédié à la banque de projets avec un moteur de recherche avancé « Banquedeprojets.mcinet.gov.ma », la mise en place d’un modèle de coordination optimale avec les Centre régionaux d’investissement (CRI) et la mise en place d’un guide à destination des porteurs de projets avec les différentes offres d’accompagnement proposées par la « War Room ».

Il s’agit également de la définition d’une assistance technique au profit des porteurs de projets en partenariat avec les réseaux des centres techniques, le lancement, en partenariat avec la fédération de l’Écosystème des startups et Maroc PME d’un programme d’incubation dédié aux startups industrielles et l’identification de l’offre locative des bâtiments relais en collaboration avec les Délégations du Commerce et de l’Industrie (DPCI) régionales du ministère.

Pour sa part et afin de soutenir l’initiative « Banque de projets », Attijariwafa bank a mis en place un dispositif complet couvrant plusieurs volets à même de répondre aux besoins des investisseurs et des industriels. Combinant les services d’une banque à la fois relationnelle et digitale pour offrir aux entreprises la meilleure expérience client, ce dispositif s’articule autour d’une organisation sectorielle donnant accès à des experts spécialisés pour du conseil sur mesure et une prise en charge personnalisée selon les besoins particuliers de chaque entreprise, des solutions de financement des investissements matériels et immatériels adaptées aux besoins des industriels et à leurs activités et intégrant les mécanismes d’appui et de soutien mis en place par les partenaires Maroc PME et la Société Nationale de Garantie et de Financement de l’Entreprise (ex CCG), et du conseil et de l’assistance dans la réalisation des programmes d’investissement et le montage des dossiers avec des équipes dédiées.

Attijariwafa bank, en tant qu’acteur majeur dans le développement de l’économie et l’accompagnement des initiatives dédiées aux entreprises, ouvre ses portes à tout entrepreneur, marocain ou étranger, porteur d’un projet industriel pour réussir le challenge de la reprise et réitère son soutien à la « Banque de projets » qui va contribuer, sans nul doute, à renforcer la résilience du tissu industriel marocain et à relancer le marché avec un modèle économique local en substitution à l’importation.