La BAD accorde un soutien de 965 000 $ à la Société d’ingénierie énergétique

Géré par la Banque africaine de développement, le SEFA, fonds spécial qui fournit des financements dans les énergies renouvelables, vient de débloquer un soutien financier à la SIE pour devenir une Super ESCO. Les Super ESCO sont des véhicules destinés à attirer des investissements d’efficacité énergétique pour le secteur public (hôpitaux, établissements scolaires, éclairage des rues, etc.), posant ainsi les jalons d’investissements privés futurs dans le commerce et l’industrie.

La mutation de la SIE en Super ESCO devrait lui donner les moyens de surmonter les nombreuses difficultés liées à l’intensification des investissements dans l’efficacité énergétique. Les ESCO locales devraient ainsi pouvoir bénéficier de nouveaux débouchés commerciaux, offrir un soutien en matière d’assurance-qualité et accroître leur réputation auprès des utilisateurs finaux et des investisseurs.

Ces fonds fourniront à la SIE, les outils opérationnels nécessaires pour développer une réserve de projets d’investissement bancables dans le domaine de l’efficacité énergétique, a déclaré Brice Mikponhoue, responsable pays par intérim de la Banque africaine de développement au Maroc. De son côté, Jalel Chabchoub, directeur des investissements et spécialiste de l’efficacité énergétique du Département des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique à la BAD, a affirmé que « L’établissement de Super ESCO sur le continent contribuera progressivement à l’expansion et au renforcement de l’écosystème de financement de l’efficacité énergétique. La Banque africaine de développement est fière de soutenir la première Super ESCO en Afrique et se réjouirait de soutenir d’autres projets à l’avenir ».

Pour rappel, la nouvelle structure de la SIE et son changement en Super ESCO, validé le 14 juillet 2020, lui permet d’accompagner ses partenaires pour lever et structurer les financements nécessaires au déploiement de projets d’efficacité énergétique. Son rôle est de soutenir les établissements et entreprises publiques, dans le cadre de la démarche d’exemplarité de l’Etat en matière d’efficacité énergétique, en leur offrant un ensemble de services visant à réduire leur facture et leur consommation d’énergie.