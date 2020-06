La Banque Mondiale libère 48 millions de dollars pour soutenir la lutte contre la pandémie    

Dans le but de soutenir la réponse sanitaire du Royaume face à la pandémie du Covid-19, la Banque mondiale a annoncé avoir approuvé un prêt de 48 millions de dollars en appui au Maroc. À travers un exercice de restructuration de projet, une enveloppe de 13,01 millions de dollars de financements non encore décaissés au titre de ce programme sera complétée de 35 millions de dollars supplémentaires alloués par le mécanisme d’aide accélérée mis en place par le Groupe de la Banque mondiale face à la pandémie de COVID-19.

Selon le communiqué de la Banque Mondiale, la restructuration élargit la portée du Programme pour la santé primaire en y incluant une composante dédiée à la riposte au coronavirus. Ce programme permettra d’amplifier les efforts de priorisation budgétaire du ministère de la Santé pendant cette crise et de renforcer la préparation des hôpitaux à l’urgence sanitaire. Jesko Hentschel, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Maghreb, indique à ce propos que le Royaume « entre à présent dans une phase délicate qui exigera la poursuite d’efforts importants en vue de contenir l’épidémie et de mobiliser des ressources pour financer la réponse sanitaire. Ce financement est destiné à apporter des ressources supplémentaires qui permettront au Maroc d’améliorer ses capacités de test et de mettre en place des solutions de prévention contre la propagation du virus».

L’enveloppe approuvée soutiendra l’achat de médicaments, d’équipements et de produits médicaux. Elle financera également l’acquisition d’équipements techniques et médicaux destinés aux laboratoires et aux hôpitaux accrédités pour la prise en charge des cas de COVID-19, tout en développant les capacités de test et la gestion des cas. « Dans cette phase critique, le pays devra assurer un dépistage de masse afin d’aplanir rapidement la courbe de l’épidémie et de permettre ainsi la réouverture de l’économie », relève l’institution financière.

En renforçant les systèmes de surveillance épidémiologique, le programme a pour objectif de coupler la détection des nouveaux cas à un suivi actif des contacts, ce qui constitue des mesures prioritaires dans le contexte de l’après-confinement, précise Fatima El Kadiri, spécialiste de la santé et co-responsable du projet. En outre, le prêt de la Banque mondiale apportera des ressources supplémentaires en faveur de l’équipement et de la formation des agents de santé.