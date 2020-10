La Banque mondiale pronostique une récession plus profonde au Maroc

Pénalisée par le double choc, intérieur et extérieur, résultant de la crise sanitaire, l’économie marocaine devrait connaître une profonde récession, sa première depuis 1995, affirme la Banque mondiale dans son rapport de suivi de la situation économique sur le Maroc. L’assainissement des finances publiques a été interrompu compte tenu des pressions sur les dépenses et du ralentissement de l’activité économique.

La réduction des envois de fonds, des activités touristiques et des IDE ainsi que la baisse significative des exportations ont eu et continue d’avoir une incidence négative sur la position des paiements extérieurs. La période de perturbation et de confinement ayant été beaucoup plus longue (près de trois mois) au deuxième trimestre 2020, la production économique s’est considérablement contractée au deuxième trimestre 2020, reculant de 13,8 % par rapport à une augmentation de 0,1 % au premier trimestre 2020. S’agissant de l’offre, les industries manufacturières ont connu un recul notable de 6 % au premier semestre 2020 ; le secteur des services a aussi connu un recul considérable de 5 % au premier semestre 2020, entraînant ainsi une baisse de la croissance non agricole à -6,8 % pendant la même période. La banque centrale a abaissé son taux directeur de 75 points de base à 1,5 %, et augmenté le refinancement bancaire, qui passe de 5 % à 11 % du PIB. Parallèlement, le chômage s’est aggravé, passant de 8,1 % à 12,3 % au premier semestre 2020.

S’agissant de la demande, à l’exception de la consommation publique, toutes les composantes de la demande globale devraient diminuer considérablement. Dans ce contexte, la Banque mondiale a revu à la baisse sa prévision de croissance et prévoit que le PIB réel devrait se contracter de 6,3% en 2020, principalement en raison de la pandémie de Covid-19, mais aussi des effets de la mauvaise pluviométrie sur le secteur agricole.

À moyen terme, la reprise économique sera probablement prolongée alors que la production agricole retrouve son taux de croissance historique et que le secteur non agricole se relève lentement dans le sillage d’un redémarrage progressif de l’activité. Le redressement du secteur du tourisme pourrait être plus lent, car les préoccupations concernant les vagues ultérieures de Covid-19 et la diminution des revenus des ménages pourraient plomber la demande mondiale dans ce secteur. Le déficit du compte courant devrait se creuser à 9,9% du PIB en 2020, avant de diminuer à moyen terme.

Le choc extérieur a entraîné une forte régression des importations, des exportations, des recettes touristiques et des envois de fonds. Bien que les importations (à l’exception des produits alimentaires) diminuent, cela ne compensera pas entièrement la baisse des exportations et des recettes touristiques, souligne l’institution de Bretton Woods qui rappelle que la Royaume prévoit de créer un fonds d’investissement stratégique (4 % du PIB) sous la forme d’une société anonyme pour soutenir le financement de la relance à court terme et l’investissement dans les infrastructures à moyen et long terme.