La barre des 12.000 contaminations au Covid-19 franchie !

La répartition géographique des nouveaux cas place Tanger-Tétouan-Al Hoceïma en tête de peloton avec 54 nouveaux cas : 31 à Tanger, 12 à Fahs Anjra, 8 à Larache, 2 à Larache, 2 à M’diq et 1 cas à Tétouan. Elle est suivie en cela par Laâyoune-Sakia El Hamra qui a enregistré 44 nouveaux cas, tous localisés à Laâyoune. Suivent Casablanca-Settat, avec 25 nouveaux cas recensés : 11 à Mohammedia, 6 à Casablanca, 6 à El Jadida, 1 à Berrechid et 1 à Benslimane, Marrakech Safi avec 19 nouveaux(15 à Marrakech, 2 à Al Haouz et 2 à Safi), Fès-Meknès avec 13 cas (7 à Sefrou, 5 à Fès et 1 à Meknès), Rabat-Salé-Kénitra avec 12 cas (5 à Temara, 3 à Kénitra, 2 à Sidi Slimane et 2 à Sidi Kacem), Guelmim-Oued Noun, avec 4 cas (3 à Sidi Ifni et 1 à Tan Tan) et l’Oriental, avec 2 cas à Jerada, Beni-Mellal-Khénifra (1 cas à Fkih Bensalah), souss-Massa (& cas à Agadir).

Seules les régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab et Draâ-Tafilalet n’ont enregistré aucun nouveau cas entre hier et aujourd’hui.

Lors du point de presse quotidien, Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, a précisé dimanche que 17 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 8 .740 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de 72,5 %. Toutefois, un décès supplémentaire est à déplorer, entre hier et aujourd’hui, ce qui porte leur total à 221 morts, soit un taux de létalité de 1,8%. La responsable a souligné que le pays compte aussi 17 cas graves ou critiques (0,5%) à cause de l’âge ou des maladies chroniques ou les deux facteurs en même temps.

Face à l’explosion des cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours, la tutelle affiche une attitude optimiste. « La situation épidémiologique dans notre pays est contrôlée et stable », assure le ministère de la Santé. Dans un communiqué, on y affirme que « la forte incidence de Covid-19 est due à l’élargissement du cercle de détection précoce et active de masse afin de contenir l’épidémie ». Mais la situation « reste maîtrisée et stable, compte tenu du nombre réduit des cas critiques et du très faible taux de létalité ».

A ce stade, 98% des malades sont asymptomatiques, selon le ministère. Ces derniers « demeurent toutefois transmetteurs du virus, ce qui nécessite leur prise en charge pour protéger les personnes fragiles ».