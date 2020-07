La barre des 16.000 contaminations au Covid-19 franchie !

Le nombre de cas guéris s’élève à 13.403 avec 460 nouvelles rémissions, alors que celui des décès passe à 256 après l’enregistrement d’un décès, précise le ministère sur le portail « www.covidmaroc.ma ».

Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’établit à 889.241, selon la même source.

La veille, le ministère a indiqué dans un communiqué que le nombre croissant des décès et des cas critiques d’infection à la Covid-19, enregistrés durant la deuxième phase de la levée progressive des mesures de confinement, est dû au non respect des mesures préventives instaurées par les autorités, notamment le port obligatoire de masque, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains et l’utilisation de l’application « wiqaytna ».

Le département a affirmé que la sous-estimation par certaines personnes des risques et le non respect des mesures préventives ont contribué à la propagation du coronavirus surtout parmi les catégories les plus vulnérables à ses complications, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques comme le diabète, l’insuffisance rénale et l’asthme.



Le ministère a dans ce sens réitéré son appel à l’ensemble des citoyens pour se conformer strictement les mesures préventives et porter correctement le masque, respecter la distanciation physique, laver régulièrement les mains et télécharger l’application « wiqaytna », en plus d’éviter les rassemblements et le crachat dans les espaces publics afin de limiter la propagation de la pandémie.



Il a en outre invité les personnes présentant des symptômes évoquant une infection au coronavirus, notamment la température élevée, la toux, la perte d’odorat et les difficultés respiratoires, à contacter rapidement les services « Allo Yakada 080 100 47 47, « Allô Samu 141″ou Allo 300.

De son côté, le ministère de l’Intérieur rappelle que les autorités publiques ont fermé, dans certaines régions, toute unité de production, de service ou de tourisme qui n’avait pas veillé au respect des règles du protocole sanitaire en vigueur. Le ministère souligne que, sur la base du suivi quotidien du niveau du respect des orientations préventives adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et eu égard au développement de la situation épidémiologique dans notre pays en période estivale, un manque d’application a été observé chez certains à travers des comportements irresponsables portant atteinte aux mesures préventives et sanitaires annoncées par les autorités publiques.

Celles-ci, prévient le communiqué, ne toléreront aucune légèreté dans le respect des mesures préventives adoptées, sous peine d’appliquer les dispositions répressives à l’encontre de toute personne qui violerait les règles établies.

Compte tenu du fait que la menace est toujours présente et continue, les autorités publiques insistent sur la nécessité du strict respect de toutes les mesures préventives adoptées par les autorités sanitaires de la part des employeurs et des chefs des institutions administratives, ainsi que des citoyens et des citoyennes, conclut le communiqué.