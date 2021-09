La bataille de Shebwa au Yémen : Objectif : les hydrocarbures

La pression militaire s’avère aussi forte que payante dans la province de Shebwa. Les forces du gouvernement de salut national, basées à Sanaa, grignotent du terrain pour s’emparer du centre de la ville riche en pétrole de Bayhan ,dans la province de Shebwa (sud-est).

Après avoir pris le contrôle de quatre zones stratégiques, les forces de l’armée et d’Ansarullah (Houthis) sont entrées, au prix d’alliances de plus en plus larges avec les tribus, dans la province de Shebwa et se sont approchées des zones pétrolières. Les tribus Belharith, les plus grandes tribus du district de Bayhan à Shebwa, ont averti mercredi 15 septembre le Parti al-Islah (Frères pro-saoudiens) des conséquences de l’utilisation des installations pétrolières comme bases militaires. Elle ont envoyé une lettre au gouverneur, au ministre du Pétrole et à la 107e brigade chargée de protéger les champs pétrolifères, dans laquelle elles se sont dites inquiètes des violents affrontements dans la région de Shebwa.

Il semble que les tribus Belharith soient en parfaite coordination avec Ansarullah, c’est pourquoi elles menacent de repousser toute action militaire à proximité des champs pétrolifères de la province. Les tribus ont exigé du gouvernement démissionnaire de Hadi (pro-saoudien) de ne pas envoyer des renforts dans la région. Elles ont assuré être en mesure de protéger elles-mêmes leurs intérêts et les puits de pétrole.

Les forces de Sanaa ont pris le contrôle des zones d’al-Waseel, d’al-Badi, d’al-Rukab et de Wadi al-Nahr, situées à quelques kilomètres du centre du district de Bayhan, les derniers bastions du Parti al-Islah dans le district.

Les estimations des services de renseignement des gouvernements occidentaux l’appréhendent : Ansarallah prendra inévitablement tôt ou tard le contrôle des provinces de Shebwa, al-Mahra et Hadramaout, se dotant ainsi d’un véritable levier économique surtout que Ma’rib (nord) est presque repris.

Lors d’un point de presse tenu le samedi 4 septembre, concernant les résultats de la troisième phase de l’opération « al-Nasr al-Mobin », le général de brigade, Yahya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré que les combattants yéménites avaient réussi à sécuriser les quartiers d’al-Rahba et Mahlia à Ma’rib. Précisant qu’au cours de cette opération, l’armée et Ansarullah contrôlaient une superficie totale d’environ 1,2 mille kilomètres carrés dans les deux districts précités, ajoutant que les mercenaires pro-Hadi avaient perdu 151 de leurs membres.

Il a souligné que la coalition arabo-américaine dirigée par l’Arabie saoudite avait lancé 37 raids au cours de l’opération pour tenter d’arrêter la progression de l’armée et d’Ansarullah. Et là encore, Y. Sarii a souligné que l’opération a été menée à l’aide des tribus locales. Riche en ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, Ma’rib se livre une bataille intense depuis février 2021.