La BM sollicitée pour appuyer les efforts du Maroc pour circonscrire les effets de la pandémie 

L’Argentier du Royaumee s’est félicité de la qualité du partenariat exemplaire qui lie, de longue date, le Maroc et le groupe de la Banque mondiale, soulignant la pertinence des mesures de riposte adoptées par les autorités marocaines dès le déclenchement de la pandémie, en vue de limiter l’impact de la crise sur l’économie national. Lors de cette réunion, à laquelle a pris part le gouverneur de la banque centrale marocaine, le ministre de l’Economie et des finances a également passé en revue les principaux chantiers de réformes prioritaires engagés par le Maroc pour favoriser une reprise dynamique et renforcer la résilience de l’économie, citant, à cet égard, le plan de relance économique porté par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, le chantier de la généralisation de la protection sociale et celui de la réforme du secteur public. Et de noter que dans ce cadre, la BM a été invitée à renforcer davantage son appui, tant financier que technique, pour accompagner le Royaume dans ses efforts visant à circonscrire les effets de la crise et à mettre en œuvre son programme de développement.

Pour sa part, Abdellatif Jouahri, patron de BAM, a invité la Banque mondiale à faire bénéficier le Maroc de l’expertise dont dispose cette institution et ce, en vue de l’accompagner dans certains domaines prioritaires du développement, notamment en matière de résilience du tissu productif national, d’intégration du secteur informel et de la digitalisation.

De son côté, tout en soulignant la disposition de la Banque mondiale à renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Maroc, le président du Groupe de la Banque mondiale a félicité le Maroc pour sa stratégie « proactive et anticipative pour atténuer les effets de la crise sanitaire« . A ce niveau, il a fait part de la disposition du Groupe de la Banque mondiale à apporter son appui financier, et son assistance technique aux différents chantiers de réformes prioritaires engagés par le royaume du Maroc. Dans ce cadre, la Banque mondiale a été invitée à renforcer davantage son appui, tant financier que technique, pour accompagner le Maroc dans ses efforts visant à circonscrire les effets de la crise et à mettre en œuvre son programme de développement.

Au terme de cette réunion, les responsables ont réaffirmé leur engagement et leur volonté commune pour réussir l’organisation des Assemblées annuelles de la BM et du FMI, prévues à Marrakech, en octobre 2022.