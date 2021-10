La BNRM se met au goût du jour : Et offre aux lecteurs une plateforme digitale « Kitab »

Ladite plateforme permettra de consulter des publications nationales publiées en 2020 et celles qui seront publiées prochainement. La plateforme digitale offre également la possibilité de télécharger une bibliographie numérique nationale, dans les langues arabe et française, de 1968 jusqu’à 2020, ce qui permettra aux visiteurs d’accéder à l’historique des publications marocaines que ce soit des encyclopédies, des livres ou des publications médiatiques.

Pensé comme un espace virtuel mettant en relation les différents acteurs du domaine, «Kitab» permettra aux éditeurs de faire connaitre leurs publications et aux lecteurs et chercheurs de garder contact avec toutes les nouveautés du marché du livre, comme elle permettra de mieux connaitre les écrivains marocains à travers leurs bibliographies, explique le communiqué.

Une conférence de presse visant la présentation de ce projet sera organisée jeudi, afin de rapprocher éditeurs et médias des différents projets programmés pour la saison culturelle 2021/2022, notamment ceux liés à la digitalisation et à la bibliographie nationale.