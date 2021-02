La BVC boucle janvier sur une note positive 

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a grimpé à 11.630,01 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 9.479,93 points.

Le nouvel indice MSI 20 (Morocco Stock Index 20), composé des 20 entreprises les plus liquides, s’est apprécié de 2,94% à 951,94. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 4,26% à 10.661,55 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 2,60% à 9.996,77 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″ a avancé, quant à lui, de 3,59% à 892,83 points. Au terme du premier mois de cette année, la Bourse a vu 18 indices sectoriels finir sur une notre positive, contre 6 qui ont perdu terrain. Le secteur de l’ «Ingénierie et bien d’équipements industriels » (+21,09%) a signé la meilleure performance sectorielle, devançant les secteurs « Chimie » (+16,09%) et « Mines » (+10,77%). En revanche, le secteur « Equipements électroniques et électriques » a lâché 8,85%, au même titre que les « Services aux collectivités » (-7,74%) et « Boissons » (-3,98%).

La capitalisation boursière quant à elle, s’est chiffrée à un peu plus de 601 Mrds DH, tandis que le volume global des échanges s’est établi à près de 3,30 Mrds DH. Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été réalisées par Delattre Levivier Maroc (43,59%), M2M Group (28,68%) et Fennie Brossette (24,69%). En revanche, les plus lourdes baisses ont été l’œuvre de Nexans Maroc (-8,85%), Lydec (-7,74%) et Colorado (-5,96%). En outre, Attijariwafa Bank, Itissalat Al Maghrib et BCP ont été les instruments les plus actifs avec des parts respectives de 16,72%, 11,98% et 6,01%.