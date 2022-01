La CAF sanctionne le Gabon…

Il est en effet reproché à la délégation gabonaise d’avoir changé d’hôtel sans son autorisation.

Le 6 janvier dernier, les Gabonais avaient refusé de loger leur sélection dans un hôtel approuvé par la CAF et trouvé un autre logement à sa convenance. Le lieu d’hébergement attribué à sa sélection « ne présentait pas toutes les commodités requises pour un sportif de haut niveau », avait répondu la délégation à une demande d’explications qui lui avait été adressée par la CAF.

L’Instance africaine a également annoncé des mesures suite aux incidents survenus lors du match choc du groupe C opposant le Gabon au Ghana qui a donné lieu à des images regrettables au coup de sifflet final.

Une bagarre a éclaté à l’issue de la rencontre, les Blacks Stars reprochant aux Gabonais leur « manque de fair-play » sur le but de l’égalisation. Il s’en suivit une rixe qui a conduit à l’expulsion de Benjamin Tetteh. Ce joueur a vu sa suspension automatique de deux matches être allongée à trois rencontres. Tetteh, entré en jeu en toute fin de match, a donné un coup de poing à un joueur gabonais dans cette bagarre.

Par ailleurs, le joueur de l’équipe malienne Bilal Touré a vu son carton rouge maintenu et sera par conséquent absent pour les deux prochaines rencontres des Aigles durant cette 33eme CAN.