La campagne de vaccination boostée par un nouvel arrivage de vaccins

Le Maroc a déjà reçu 2 millions de doses d’AstraZeneca et 500 000 du vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm. Avec cet arrivage, la campagne nationale de vaccination devra se poursuivre pour toucher la majorité des personnes « prioritaires ». La campagne sera élargie à la tranche d’âge de 65 ans et plus, après la réception du troisième lot du vaccin anti-Covid 19, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

L’opération de vaccination se déroule de façon progressive au fur et à mesure de l’arrivée des livraisons du vaccin au Maroc pour couvrir l’ensemble des catégories ciblées, a précisé le ministère dans un communiqué.

Depuis le lancement de la campagne nationale, le 28 janvier dernier, les centres de vaccination ont commencé à accueillir les catégories ciblées dans les différentes provinces et régions du Maroc. Les services du ministère ont ainsi recensé plus de 855 318 bénéficiaires.

A relever que lors d’un Conseil des ministres présidé, jeudi, par le roi Mohammed VI au palais royal de Fès, le souverain s’est informé auprès du ministre de la Santé sur les conditions générales du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre l’épidémie de la Covid-19.

Khalid Ait Taleb a indiqué que la campagne se déroule dans les meilleures conditions et connaît une forte mobilisation des citoyens. Dans ce cadre, le roi Mohammed VI a réitéré ses orientations au sujet de la nécessité de poursuivre cette campagne avec la même cadence et le même esprit de responsabilité, a indiqué un communiqué du porte-parole du Palais royal.