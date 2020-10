La Cédéao tente de prévenir tout embrasement en Côte d’Ivoire

« Aucune crise ne peut être résolue sans le dialogue », a déclaré Shirley Botchway, ministre ghanéenne des Affaires étrangères qui conduit la délégation ouest-africaine, à l’issue d’une rencontre d’un peu plus d’heure avec deux des candidats de l’opposition, l’ancien président Henri Konan Bédié et l’ex-Premier ministre Pascal Affi N’Guessan. « Nous étions là la semaine dernière, nous revenons pour poursuivre notre travail », a-t-elle ajouté. L »institution ouest-africaine veut à tout prix réactiver le protocole de la Cedeao relatif au maintien de la paix et de la sécurité. Objectif ? Que le pays ne déraille pas à nouveau.

En tout cas, la mission s’est révélée périlleuse à cause des dissensions entre les deux parties, le pouvoir d’un côté et l’opposition. Illustration du climat qui domine, cette mission de bons offices, à deux semaines du scrutin présidentiel ivoirien, s’est déroulée alors que des troubles civils ont fait trois morts ces trois derniers jours.

Du côté de l’opposition, le message n’a pas bougé depuis la dernière visite de la Cedeao, le ton s’est en revanche durci avec le passage à la phase active de la désobéissance civile. « Nos revendications sont connues, elles vont de la Commission électorale à la participation des candidats recalés, en passant par le retrait de la candidature de M. Ouattara, la réforme du Conseil constitutionnel, l’audit de la liste électorale. Tout ça est connu », a déclaré de son côté Pascal Affi N’Guessan, promettant « de se battre jusqu’à ce que (ses) revendications soient satisfaites ».

La ministre ghanéenne a invité les opposants à éviter que l’appel à la désobéissance civile ne se transforme en actes de violences sur le terrain. Et les motifs d’inquiétude ne manquent pas. Le boycott actif consiste à perturber la distribution des cartes électorales, de faire barrage au « coup d’État électoral que le président Alassane Ouattara s’apprête à commettre », et d’« empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin ». Par la voix de l’ancien président ivoirien, Henri Konan Bedié, patron du PDCI, l’opposition a averti aussi le Patron de l’ONU déclarant ne pas se sentir concerné par le processus électoral en cours. « Ce n’est pas juste. Ce sont des actes criminels auxquels vous ne devez pas vous adonner », a recadré Shirley Botchway. « Si vous n’êtes pas d’accord, vous devez privilégier le dialogue », a-t-elle prôné.

Elle a en outre saisi cette « opportunité, au nom des ministres de la Sécurité de la Cedeao et de la Commission de la Cedeao, pour appeler, les citoyens du pays, les militants et en particulier la jeunesse, à ne pas permettre d’être utilisés pour perpétrer des actes de violences ».

La délégation de la Cedeao emmenée par la cheffe de la diplomatie ghanéenne a aussi rencontré le Président controversé A. Ouattara, ainsi que le Premier ministre Ahmed Bakayoko. « Après toutes les rencontres, il nous est apparu nécessaire d’échanger avec le chef de l’État sur les questions qui ont été soulevées », a fait savoir, la ministre ghanéenne dont le pays a été très actif dans la résolution de la crise malienne.

Des violences intercommunautaires opposant partisans et adversaires du président Ouattara ont fait au moins deux morts depuis vendredi à Bongouanou (200 km au nord d’Abidjan), fief de Pascal Affi N’Guessan.

« Le président de la République ivoirienne nous a assuré que sa campagne électorale est pacifique et que toutes les dispositions sont prises pour protéger les populations dans le cadre des élections crédibles et transparentes », a-t-elle indiqué. « Il est pleinement engagé pour faire en sorte que l’élection présidentielle se déroule dans un environnement apaisé ».

En août et septembre, des violences interethniques avaient déjà fait une quinzaine de morts dans plusieurs villes du pays dans le sillage de l’annonce de la candidature du président A. Ouattara et après le rejet par le Conseil constitutionnel de 40 candidatures.

La crainte de violences électorales est forte en Côte d’Ivoire, dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara, qui avait fait 3 000 morts. Dans ce contexte, la médiation ouest-africaine peut paraître comme la dernière chance pour les acteurs ivoiriens de renouer rapidement le dialogue.