La cellule de Daech d’Errachidia fait des petits : Quatre autres présumés terroristes serrés par le BCIJ

Les membres de cette cellule ont prêté allégeance au prétendu émir de « Daech » et adhéré à une campagne de recrutement et d’enrôlement au profit de leur organisation terroriste pour laquelle ils ont choisi le nom de

«Jamaat attawhid al Islami bi al Maghrib ».

Les membres de la cellule s’apprêtaient à perpétrer des actes terroristes sur le territoire national, ayant pour cibles des installations sécuritaires et militaires et une liste de fonctionnaires exerçant au sein de l’administration publique.

Le BCIJ a indiqué que l’arrestation de ces quatre suspects s’inscrit dans le cadre des recherches et enquêtes en cours dans cette affaire sous la supervision du ministère public chargé des affaires de terrorisme, visant à arrêter tous les membres actifs dans le cadre de cette cellule terroriste et d’identifier ses extensions et connexions nationales, ainsi que de surveiller tous ses projets et plans subversifs visant à porter gravement atteinte à l’ordre public.

Les membres de cette organisation ont également annoncé, selon la communication, leur volonté de recruter pour rejoindre la « Province du Khorasan », un nouveau refuge pour les organisations terroristes, et ont également exprimé leur soutien et leur bénédiction pour les opérations terroristes qui a récemment visé l’aéroport de la capitale afghane.

Le communiqué indique que les sept détenus dans le cadre de cette cellule terroriste, sont toujours détenus sous haute surveillance, à la disposition des recherches judiciaires.