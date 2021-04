La CGEM accrédite les cabinets chargés de l’évaluation RSE

Les cabinets et les groupements retenus sont : Bureau Veritas Maroc, Tennaxia Consulting, Responsible Business Consulting, le Groupement Diorh-Fidaroc Grant Thornton-Eagle Engineering, ainsi que le Groupement BFM Consulting – Académie de Management, indique la CGEM dans un communiqué.

Une réunion présidée par Saadia SLAOUI BENNANI, Présidente de la Commission Entreprise Responsable et Citoyenne de la CGEM, a été tenue avec l’ensemble des organismes accrédités. Elle avait pour objet d’échanger autour des modalités d’évaluation pour l’obtention du Label RSE et des outils développés par la Commission et mis à la disposition des tiers-experts.

L’accréditation des organismes rentre dans le cadre du processus multi-parties prenantes instauré par la CGEM pour l’attribution du Label RSE. Ces organismes évaluent la conformité des entreprises candidates au Label par rapport à la charte RSE de la CGEM, tirant ainsi vers le haut les performances de l’entreprise en déterminant les axes de progrès et d’amélioration de la performance.