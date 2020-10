La famille Ghaddé était dans le viseur de la brigade de répression des crimes économiques dès le début de l’enquête diligentée par le nouveau pouvoir à Nouakchott. Elle contrôle le groupe Wafa Holdings dont l’activité à large spectre cible aussi bien les BTP que les banques en passant par les mines, la distribution des hydrocarbures et le commerce des denrées alimentaires (riz, thé, sucre, lait, huiles….) sur lequel il exerce un monopole. Elle s’était notamment taillée la part du lion, sous le règne d’Ould Abdel Aziz, dans les travaux de construction de routes, marché estimé à au moins 530 milliards d’ouguiyas anciennes (soit 1,42 milliard USD).

Bahaye Ould Ghaddé devrait répondre, selon toute vraisemblance, sur les contrats routiers trustés par sa famille et, dans la foulée, apporter les éclairages nécessaires sur la liquidation de la Sonimex, société à capitaux mixtes dont l’Etat mauritanien était le principal actionnaire, spécialisée dans l’importation des denrées alimentaires. Surtout que le démantèlement de cette entreprise aura été ourdi dans le but de permettre à Smid, Mirex et Sirex, trois filiales de Wafa Holdings, de faire main basse sur le business brassé par la Sominex conduite frauduleusement à la banqueroute.

L’opinion mauritanienne suit de près l’évolution de l’opération « mains propres » menée sous la supervision du nouvel homme fort de Nouakchott, Mohamed Cheikh El Ghazouani, officier supérieur qui a gravi les échelons au coté de l’ancien chef d’État qui lui a cédé son fauteuil. Et aspire au changement de paradigme qui a fait la quintessence de la campagne électorale menée par l’actuel Président. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à faire appel à Abass Sylla, directeur des investissements publics et de la coopération au ministère en charge de l’Economie, dans le but de coordonner le plan de relance économique. Kane Ousmane, ministre des Affaires économiques et de Promotion des secteurs productifs, repêche ainsi cet ancien directeur des Domaines limogé de son poste en novembre 2008. C’est donc ce proche du président Ghazouani qui hérite de la coordination et la gestion de la mise en œuvre de tous les aspects d’un plan de relance économique d’un peu plus de 630 millions USD, présenté comme le plus ambitieux de l’histoire du pays.

Dévoilé le 2 septembre 2020, le plan est initié « en vue de surmonter les effets négatifs, de relever les défis et contraintes de l’après covid-19 », selon M. C. El Ghazouani. Un plan qui vise la consolidation des secteurs sociaux (santé, école, etc.) à laquelle sera affectés 217,5 millions USD, la consolidation des infrastructures (178 ,6 millions USD), la promotion et l’appui aux secteurs de production (145 millions USD), et l’appui au secteur privé (61,77 millions USD).

D’après les prévisions, ce plan devra être exécuté sur une période de 30 mois. Il « vise à réaliser les conditions nécessaires pour la relance de l’économie suivant une approche participative globale qui attribue au secteur privé un rôle économique dynamique, participe à la création de davantage d’emplois et à l’exploitation judicieuse de ressources naturelles nationales dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche », selon le président Ghazouani.

C’est donc à A. Sylla que revient la tâche de coordonner la mission dont l’objectif est de réaliser, en deux ans et demi, les promesses faites par le Président lors de la campagne présidentielle en 2019.